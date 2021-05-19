 

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци станут родителями

19.05.2021, 12:26, Разное
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32-летняя принцесса Беатрис, дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, впервые станет мамой! Об этом сообщила пресс-служба Букингемского дворца. Для ее супруга, Эдоардо Мапелли Моцци, будущий ребенок станет вторым – у него уже подрастает сын Кристофер от первого брака.

Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что они ждут появления на свет ребенка осенью этого года. Королеву уже оповестили, и обе семьи невероятно рады такой новости – гласит текст сообщения.

Будущий малыш станет 12-м правнуком королевы Елизаветы II и будет лишь на полгода старше первенца ее младшей сестры, 31-летней принцессы Евгении – та родила мальчика от своего супруга Джэка Бруксбэнка 9 февраля этого года.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци

Внучка королевы Елизаветы II, дочь опального принца Эндрю и Сары Фергюсон – принцесса Беатрис – должна была выйти замуж за итальянского аристократа и бизнесмена Эдоардо Мапелли Моцци еще 29 мая 2020 года, однако пышную церемонию было решено отложить из-за пандемии. Но неожиданно для всех 17 июля Букингемский дворец сообщил, что Беатрис и Эдоардо все же сыграли свадьбу в Виндзорском замке в тайне от всех. Они обменялись клятвами любви и верности в Часовне всех святых, а церемония была проведена с учетом всех требований “ковидной” безопасности.

Напомним, принцесса Беатрис и Эдоардо Моцци знакомы с детства, но их романтические отношения завязались лишь после свадьбы принцессы Евгении в 2018 году. В тот момент Моцци был еще помолвлен с архитектором Дарой Хуанг, которая родила ему сына Кристофера. По словам отца Дары, его дочь узнала об измене мужа из газет. Это обстоятельство могло бы обернуться настоящим скандалом – известно, что Елизавета не одобряет подобные союзы. Однако Беатрис не входит в первую пятерку наследников престола, а потому не нуждается в официальном разрешении монарха, чтобы выйти замуж за любимого мужчину, пусть и с ребенком от прошлых отношений.

Беатрис и Эдоардо



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