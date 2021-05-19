Volkswagen представил обновленный семиместный Tiguan

Немецкий бренд Volkswagen обновил кроссовер Volkswagen Tiguan на китайском рынке.

Напомним, автомобиль для КНР предложен под названием Tiguan L. Автомобиль выполнен в том же виде, что и в Европе, однако в удлиненной модификации. Новинка отличается светодиодными фарами, бамперами, а также усовершенствованными фонарями. Кроме того, в салоне Tiguan установили новый мультимедийный комплекс, а также сенсорные кнопки на руле. В улучшенном исполнении кроссовер оснащен семиместным салоном.

Кроссовер поставляется на китайский рынок с моторами на 1,4 и 2,0 литра с мощностью от 150 до 220 л.с. В гибридной модификации применили 1,4-литровый агрегат и электродвигатель с мощностью 211 л.с. Выход в продажу новинки Tiguan ожидается к лету текущего года.