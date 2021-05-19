 

“Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой”. Фреймут рассказала, во сколько заканчивать свидание

19.05.2021, 12:10, Новости дня
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“Не принимайте приглашение позднее, чем за 48 часов до встречи. Вы девушка занятая. Цените свое время. С “уже на сейчас” – недоступны”, – написала Фреймут.

По ее мнению, ничего хорошего не происходит после 22.00, и планировать встречу следует так, чтобы в это время быть уже дома.

“Пусть за вами зайдут или заедут. Особенно на первом романтическом свидании. Неудобно – это точно не ваши хлопоты. Имейте с собой кошелек с наличными и кредитной картой. Так, господину идет, если он заплатит. Но если он вам не понравится, сможете рассчитаться и уйти”, – отметила она.

Фреймут порекомендовала заказывать не самые дешевые, но и не самые дорогие позиции меню.

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Публикация от FreimutOlia (@freimutolia)

Контекст:

Ольга Фреймут родилась 25 февраля 1982 года в городе Новый Роздол Львовской области. Фреймут – фамилия ее мамы, по отцу телеведущая – Конык. Она вела шоу “Подъем”, “Ревизор” на “Новом канале”, “Голос країни”, “Інспектор Фреймут” на “1+1”, “Роман с Ольгой” на “Интере”. Была участницей шоу “Танцы со звездами” на “1+1”.

В марте 2020 года Фреймут получила диплом Академии этикета Debrett’s.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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