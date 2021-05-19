 

Обрушился один из символов Галапагосских островов – арка Дарвина

19.05.2021, 12:10, Новости дня
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Верхняя часть арки обрушилась в море. Место, названное в честь английского ученого Чарльза Дарвина, пользовалось особой популярностью у дайверов, отметили журналисты.

Галапагосские острова находятся в 972 км к западу от Эквадора в Тихом океане. Острова являются объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, известны уникальным разнообразием растений и дикой природы. Архипелаг состоит из 234 островов, заливов и скал.

Дарвин проводил на островах исследования, послужившие толчком к созданию эволюционной теории происхождения видов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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