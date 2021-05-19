“Я не прячусь от следствия”. Экс-глава правления “ПриватБанка” Дубилет сообщил, что живет в Израиле

“Причина этого заявления – информация, которая активно распространяется в СМИ, что я прячусь от следствия, которое ведет Национальное антикоррупционное бюро Украины по факту якобы хищения средств “ПриватБанка”, а место моего пребывания следователям не известно. Данная информация не соответствует действительности”, – написал Дубилет.

Банкир утверждает, что Национальному антикоррупционному бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре известно, где он находится. По словам Дубилета, он направил в НАБУ и САП “ряд сообщений о пребывании и готовности выполнять процессуальные обязанности”

“На данный момент я постоянно проживаю в Израиле. В стране я нахожусь на законных основаниях и нахожусь на консульском учете. Я уехал в Израиль задолго до якобы вручения мне подозрения. Мой выезд никак не связан с какими-либо уголовными производствами. У меня не было каких-либо ограничений на передвижение. На сегодня, в связи с запретом правительства Израиля, из-за военных действий и эпидемиологических ограничений, я не могу приехать в Украину. В течение последних четырех лет я добросовестно участвовал во всех следственных действиях и был на всех вызовах следователей”, – сообщил он.

О том, что Дубилета объявили в розыск, и.о. главы САП Максим Грищук проинформировал 29 марта. Он говорил, что Дубилет скрывается от следствия.

Экс-глава правления “ПриватБанка” говорит, что узнал о розыске из СМИ.

“Как только появилась информация о розыске, я сразу же проинформировал НАБУ и САП о моем адресе в Израиле и предоставил данные моих адвокатов, а также заявил о своей готовности выполнять процессуальные обязанности. Всего в адрес НАБУ и САП мной было направлено более 10 различных сообщений и заявлений. Подписи в моих обращениях были заверены нотариусом и консулом Украины в Израиле. Также мной были направлены несколько ходатайств с просьбой провести мой допрос. Все обращения и ходатайства остались без внимания. Я вынужден через СМИ обращаться к следствию, поскольку процессуальные способы, предусмотренные законом, остаются вне их внимания. Очередной раз подчеркиваю, что я не прячусь от следствия, а детективам и прокурорам известно мое местонахождение”, – добавил Дубилет.

Контекст:

Дубилета еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств “ПриватБанка”. По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления “ПриватБанка” Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам “ПриватБанка” о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

“ПриватБанк” – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года “ПриватБанк” подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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