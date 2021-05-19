 

31-летняя принцесса Беатрис сообщила Елизавете II, что ждет первенца

19.05.2021, 12:10, Новости дня
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“Принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости”, – говорится в публикации.

Пол ребенка не сообщается.

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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Контекст:

Принцесса Беатрис и британский мультимилионер Эдоардо Мапелли-Моцци объявили о помолвке в сентябре 2019 года, но после скандала с американским финансистом Джеффри Эпштейном, в который оказался ввязан принц Эндрю, отец Беатрис (сын королевы Елизаветы II), со свадьбой пришлось повременить. 

В феврале 2020 года стало известно, что свадебная церемония запланирована на конец мая, однако из-за коронавируса мероприятие снова было перенесено. 

17 июля того же года принцесса Беатрис и Мапелли-Моци тайно поженились. Спустя несколько дней королевский дворец обнародовал свадебные фото пары.

Принцесса Беатрис – девятая в очереди на трон Великобритании. 

Ее муж имеет титул графа. Ранее у него были отношения с лондонским архитектором китайского происхождения Дарой Хуанг. От этого романа у него есть сын Кристофер Вольм Мапелли-Моцци.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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