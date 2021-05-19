 

ЦИК сообщил об успешном тестировании системы онлайн-голосования

19.05.2021, 12:02, Новости дня
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Общероссийское тестирование системы дистанционного электронного голосования (ДЭГ) прошло успешно и без сбоев, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.

Всероссийская тренировка Государственной автоматизированной системы (ГАС) «Выборы» и тестовое дистанционное электронное голосование завершились 14 мая, основной целью тестирования стала проверка системы на прочность. Как указали в ЦИК, всего было подано 2,5 млн заявлений на участие, 1,2 млн проголосовали. За время тестового голосования система обработала более 5 млн транзакций. После сборки ключей итоги голосования были подведены менее чем за пять минут.

В ЦИК подчеркнули, что все заявленные цели тренировки были достигнуты. «В целом и федеральная, и московская платформа ДЭГ успешно прошли испытание. … Шероховатости были, но сейчас мы только прокладываем этот цифровой путь, который, как мы надеемся, в ближайшее время станет магистральным», – отметила Памфилова, слова которой приводит Telegram ЦИК России.

По словам главы Центризбиркома, на стадии подачи заявлений было 137 тыс. отказов (менее 5%), и сейчас идут работы по выявлению причин каждого отдельного сбоя. «Мы внимательно отслеживаем замечания и предложения от граждан, от СМИ, от экспертов, проводим внутренний аудит и уже получили много ценных предложений», – добавила Памфилова.

В единый день голосования 19 сентября 2021 года в России пройдут выборы различного уровня, включая выборы депутатов Государственной думы, глав 12 субъектов Федерации (9 прямых, а также 3 через голосование в парламенте субъекта) и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 39 субъектах России.



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