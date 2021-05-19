Лавров вылетел в Рейкьявик
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона, а также, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
«Глава российского МИД завершает программу пребывания в Душанбе и вылетает в Рейкьявик, где сегодня вечером у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД Исландии и переговоры с госсекретарем США (Энтони) Блинкеном», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что встреча с американским коллегой планируется после рабочего ужина.
Переговоры с американским коллегой станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону.
По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена будет «всеобъемлющей», передает РИА «Новости».
Отметим, что именно в Рейкьявике в 1986 году лидеры СССР и США договорились запустить диалог по ключевым вопросам.
Смотреть комментарии → Комментариев нет