Лавров вылетел в Рейкьявик

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона, а также, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Глава российского МИД завершает программу пребывания в Душанбе и вылетает в Рейкьявик, где сегодня вечером у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД Исландии и переговоры с госсекретарем США (Энтони) Блинкеном», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что встреча с американским коллегой планируется после рабочего ужина.

Переговоры с американским коллегой станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена будет «всеобъемлющей», передает РИА «Новости».

Отметим, что именно в Рейкьявике в 1986 году лидеры СССР и США договорились запустить диалог по ключевым вопросам.