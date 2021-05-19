 

Лавров вылетел в Рейкьявик

19.05.2021, 12:02, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Глава российского МИД Сергей Лавров отправился в Исландию, где с коллегами по Арктическому совету обсудит проблемы и задачи развития региона, а также, как ожидается, встретится с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

«Глава российского МИД завершает программу пребывания в Душанбе и вылетает в Рейкьявик, где сегодня вечером у него запланирована двусторонняя встреча с главой МИД Исландии и переговоры с госсекретарем США (Энтони) Блинкеном», – сказал источник РИА «Новости», уточнив, что встреча с американским коллегой планируется после рабочего ужина.

Переговоры с американским коллегой станут первым личным контактом с момента прихода новой администрации США, до этого главы внешнеполитических ведомств общались только по телефону.

По словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова повестка дня переговоров Лаврова и Блинкена будет «всеобъемлющей», передает РИА «Новости».

Отметим, что именно в Рейкьявике в 1986 году лидеры СССР и США договорились запустить диалог по ключевым вопросам. 



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

24.04 / Китай велел США не путать демократию с Coca-Cola

21.07 / Киевский историк заявил об украинском происхождении богов

15.11 / Косачев ответил на «польские стенания» в адрес России

06.02 / Американский канал решил убрать из эфира поддерживающего Трампа ведущего

29.04 / Песков заявил, что Россия “не будет терпеть то, что творят чехи, болгары и прибалты”

14.04 / В Госдуме призвали США подвинуться и уступить место России

06.08 / “Спартак” покинут Гулиев, Мелкадзе, Ломовицкий и Тимофеев

12.03 / Умер автор музыки к фильму «Гардемарины, вперед!»

19.07 / Самолет Ан-2 перестал выходить на связь в Бурятии

06.02 / Кулеба рассказал, когда спросит у Навального “чей Крым?”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика