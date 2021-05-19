В РФ оценили риски гиперзвуковых разработок в США

«Видимых успехов, предваряющих гиперзвуковые технологии в США, пока не наблюдается. Но мы готовы и к такому развитию событий», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков, комментируя сообщения о вероятном появлении в американской армии гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW), которое, по мнению аналитиков, позволит нанести удар по России.

«LRHW – это гиперзвуковая ракета средней дальности с планирующей боеголовкой. Она должна быть создана на основе проекта для сухопутных войск, испытания которого должны пройти в 2023 году. Но видимых успехов, предваряющих все это, пока не наблюдается», – отметил военный эксперт Алексей Леонков.

«Более того, – продолжил эксперт, – в этом году Счетная палата Конгресса, оценивая затраты на гиперзвуковые проекты, пришла к выводу, что США не обладают прорывными технологиями, позволяющими им выйти на уровень управляемого гиперзвука. Этих технологий практически нет».

Тем не менее, американцы продолжают работать над технологиями гиперзвука, добавил Леонков. Говоря о технических характеристиках ракеты LRHW, собеседник отметил, что США «собираются поместить внутрь боеголовки искусственный интеллект». «Но вопрос в том, как внутри боеголовки будет себя вести электроника при разогреве до определенных температур? Есть ли у них технология изготовления титановых сплавов, которые могут выдерживать высокие температуры и перегрузки? Пока об этом ничего не слышно», – констатировал военный эксперт.

«В целом боеголовка для LRHW представляет собой коническое изделие с 4 плоскостями управления. Скорость планирующей боеголовки будет лежать в диапазоне от пяти до восьми чисел Маха, – поясняет Леонков. – У нас есть комплекс С–400. Его ракеты летают на скоростях 2,5 км в секунду, а это примерно 7,3 чисел Маха. При этом они способны сбивать цели на скорости почти 14 чисел Маха, что также касается подобных LRHW».

Эксперт также обратил внимание на то, что «помимо С-400 у нас есть на подходе С-500, чьи ракеты будут еще быстрее и маневреннее». «Мы понимаем, что рано или поздно наши оппоненты с Запада создадут гиперзвуковое оружие с управляемыми элементами, которое будет представлять для нас серьезную опасность. Потому наш ВПК работает над этим», – резюмировал Леонков.

Напомним, публицист Кайл Мизоками в статье для журнала Popular Mechanics написал о том, что в распоряжении американской армии появится гиперзвуковое оружие дальнего действия (LRHW), которое позволит нанести удар по РФ в случае конфликта.

Публицист утверждает, что ракета способна преодолевать пространство в семнадцать раз быстрее скорости звука и поражать цели на расстоянии как минимум 1,725 миль (примерно 2,8 тыс. километров).

«Россия не более защищена от LRHW чем, например, Китай. Из Европы – скажем, из Лондона – гиперзвуковое оружие дальнего действия может поражать цели на востоке, вплоть до Москвы», – считает Мизоками. По его словам, гиперзвуковая ракета, запускаемая с позиций в Тихом океане, сможет поражать цели в Южной Корее, Тайване, Японии, Филиппинах и Китае.

Автор статьи подчеркивает, что новое вооружение планируют запускать прямо из транспортно-пусковых контейнеров на тягачах. Мизоками относит LRHW к средствам сдерживания, которое, по его мнению, позволит снизить риски вооруженного конфликта. Тестирование ракеты запланировано на 2023 год, заключил публицист.

В феврале 2020 года в вооруженных силах США представили модель дальнего гиперзвукового оружия (Long Range Hypersonic Weapon, LRHW).

Армия США ведет проект Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), в переводе – гиперзвуковое оружие большой дальности. В целях экономии денег в программе используется тот же глайдер, что и в программе ВМС. Разница только в ракете. Планируемая дата постройки прототипа – 2023 год. Запуск будет происходить с наземной мобильной пусковой установки.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, как США создают гиперзвуковое оружие против России.