Мнение: Инфляция вырывается на свободу

Кучно пошло. Американский МакДональдс повысил сотрудникам зарплату на целых 10%. Не от хорошей жизни, разумеется — просто на меньшие деньги в США уже никого не найти. Недавно мы с вами обсуждали страдания владельца региональной сети макдаков, который платил по 50 долларов тем, кто просто приходил на собеседование. Вот, пожалуйста, следующий шаг — резкое увеличение зарплат:

https://www.wsj.com/articles/mcdonalds-raises-pay-for-u-s-restaurant-workers-11620907500

Бургерный гигант заявил в четверг, что в течение следующих нескольких месяцев увеличит заработную плату более чем 36’500 почасовых работников в среднем на 10%. По словам МакДональдс, рядовые работники в примерно 660 ресторанах сети, принадлежащих компаниям в США, будут зарабатывать по крайней мере от 11 до 17 долларов в час на начальном уровне после повышения. Супервайзеры будут зарабатывать минимум от 15 до 20 долларов в час. Рядовые сотрудники в магазинах, принадлежащих компании, в начале этого года зарабатывали в среднем почти 12 долларов в час, сказал МакДональдс, а руководители зарабатывали от 16 до 18 долларов в час.

Вопреки распространённому заблуждению, зарплаты не связаны со стоимостью жизни в стране. Владельцу ресторана глубоко безразлично, как будут жить простые бургермены из его заведения — в собственном доме, подобно Гомеру Симпсону, или в тесном холодном контейнере на нелегальной стоянке. Владелец ресторана повышает зарплаты только тогда, когда найти кого-нибудь на меньшие деньги становится сложно.

Мы видели это в России в нулевых годах. Пена девяностых схлынула, Владимир Путин навёл минимальный порядок в политике и экономике. Пустые рынки и внятные правила игры позволили бизнесу плодится и расширяться. Появление новых рабочих мест привело к взрывному росту зарплат: тот, кто был рад и 50 долларам в месяц в 2000 году, зачастую уже через несколько лет воротил нос от пятисот. Зарплаты повышали даже в госучреждениях, хоть и с отставанием в несколько лет от коммерческих структур.

В США сейчас ситуация принципиально иная — о росте бизнеса нет и речи. Дефицит работников вызван не увеличением количества рабочих мест, а сокращением количества рабочих рук.

Обычно люди идут на минимальную зарплату от безысходности. Если американец влюблён в бургеры, он учится поварскому делу, устраивается в нормальный ресторан и получает там уже отнюдь не минималку. Даже если деятельный американец случайно застревает в МакДональдсе, он быстро делает карьеру и уже через несколько лет становится начальником. Из года в год кричат «свободная касса» только работники, для которых работа стоит на тридцать последнем месте в жизни. Понятно, что как только у них появляется возможность не работать, они работать перестают. Во время ковидного карантина им начали платить пособия — они перестали работать.

Теперь у государства проблема. Отменить пособия — политически тяжёлый шаг. Тут действует так называемое «привычное право»: привыкнув к халяве, избиратели звериным криком встречают любые попытки эту халяву урезать или отобрать. С другой стороны, продолжать платить пособия — это значит разгонять инфляцию. Разбросанные «с вертолёта» деньги идут прямиком в экономику и раздувают цены. Дополнительный инфляционный эффект оказывает рост зарплат. Вскоре проявится и ещё одна проблема: из-за инфляции пособия станут слишком маленькими, и пособия придётся увеличивать, подливая тем самым новое топливо в инфляционный костёр.

Так как в развитых капстранах представляют социализм по лубочным картинкам пропагандистов, народ там убеждён, будто корень проблемы заключается в недостаточной заботе о бедных: в том, что жадные богатые раздают им мало денег. Вот, к примеру, типичное обсуждение — общественность ругает метро Нью-Йорка, руководство которого решило убрать лавки на станциях.

https://9gag.com/gag/a7E0Nmz

— Что такое, лавки так сильно били по бюджету? Это безумие.

— Привет, Джереми. Мы убрали лавки, чтобы на них не спали бездомные.

— «Мы доставили вам неудобство и сделали станции менее доступными для пожилых, беременных и инвалидов, но вы должны понять, что это позволит нам причинить больше страданий людям, не имеющим крыши над головой».

В комментариях издеваются — теперь, дескать, бездомные смогут зарабатывать, предоставляя обеспеченным пассажирам услугу живого кресла. Общий тон комментариев: подлое метро не хочет тратить деньги и силы на реабилитацию бомжей.

Или вот — банк Джей Пи Морган Чейс даёт в твиттере простые советы по экономии. Делайте кофе дома, ешьте еду из холодильника, ходите на короткие прогулки пешком:

https://9gag.com/gag/aB2VO2N

Маркетологам банка отвечают: «Банк, который платит своему директору 31 млн долларов, и который получил от государства 12 млрд долларов помощи после того, как обрушил нашу экономику, советует бедным людям более ответственно тратить деньги».

На этих двух примерах видно, что скатывание в социализм — самоподдерживающийся процесс. Социалисты портят экономику своим воровством и своими безответственными решениями. Народ негодует и требует в качестве решения… ещё больше социализма. Тот факт, что проблемы бедных как-то связаны с печатью денег и с раздачей пособий, даже не приходит среднему обывателю в голову. Тех же, кто пытается донести до публики азы экономической науки, немедленно протягивают хлыстом вдоль спины. Вот типичный пример — офицера космических сил США уволили за критику марксизма:

https://lenta.ru/news/2021/05/16/space_communism/

Правдоруб пришёл на какой-то подкаст и начал рассказывать о положении дел в армии. Сказал, что в армии леваки могут пропагандировать свои взгляды совершенно свободно, в том числе и онлайн, не получая за это никаких взысканий. Если же офицер консервативных взглядов пытается хотя бы приоткрыть рот, на него тут же вешают ярлык «экстремиста».

В полном соответствии с этой жалобой офицера и уволили — «за политические высказывания, недопустимые для его должности». Если бы в аналогичной ситуации был офицер левых взглядов, который выступал бы за БЛМ и против капитализма, ни о каком увольнении не могло бы быть и речи.

Теоретически план «Б» у американских элит есть: понизить уровень жизни населения до предела комфортного выживания, ограничив его пайкой зерна и койкой в бараке. Обставлено это будет как забота об экологии — добровольный отказ от мяса, например:

https://lenta.ru/news/2021/05/14/war/

Койку в бараке называют «коливингом», отказ от вещей и автомобиля — «свободой». Найти ресурсы, чтобы обеспечить американцам жизнь в таком режиме, будет не так уж сложно. Если учесть, что в секулярных социалистических обществах рождаемость стремится к уровню быстрого вымирания, даже слабая экономика сможет выдержать весьма значительный балласт бездельников. Какое будущее будет при этом у США как у государства — другой вопрос.

Забавно, что одновременно с деградацией США мы наблюдаем жёсткий отказ от марксистских идей в Китае. Вот, к примеру, скриншот из забаненного в твиттере аккаунта. На скриншоте размещена страница из китайского руководства для летящих в Лондон туристов:

https://9gag.com/gag/aXo4Enb

Лондон в целом безопасное место для путешествия, однако требуется соблюдать осторожность, посещая районы, населённые преимущественно индийцами, пакистанцами и неграми. Мы советуем туристам не выходить на улицу ночью в одиночку, при этом женщин всегда должен кто-нибудь сопровождать во время путешествия.

Даже тут, в комментариях Живого Журнала, живущие за рубежом соотечественники рассказывают мне, что «диверсити» белым жителям Запада только в радость, и что только российские пропагандисты выдумывают всякую ерунду про криминальные гетто.

Как видите, китайцы смотрят на реальность более трезво. Оставаться трезвыми следует и нам с вами. На наших глазах разворачиваются важнейшие исторические события. США — передовая страна, и потому мы должны внимательно следить за американцами, чтобы сделать выводы из ошибок, которые они допустят.