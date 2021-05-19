В Рыбинске состоится кинофестиваль «Свет миру»
 

В Рыбинске состоится кинофестиваль «Свет миру»

19.05.2021, 12:07, Афиша
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2 июня в Рыбинске состоится открытие XI международного молодежного кинофестиваля «Свет миру».

В этом году на фестиваль поступило более 4500 заявок, из них около 3400 заявок – фильмы для детей. Финалистами стали 115 конкурсных работ в различных номинациях. Показ короткометражных фильмов состоится в Рыбинске, Угличе и Ярославле.

Традиционно церемония открытия фестиваля «Свет миру» пройдет в Рыбинске в Общественно-культурном центре. Горожан ждут два дня показов фестивальных фильмов. Затем участники кинофестиваля отправятся в Углич. Тожественное закрытие кинофестиваля и награждение победителей состоится 5 июня в Ярославле в КК «Миллениум».

Кинофестиваль «Свет миру» имеет статус международного. В этом году его участники представляют 122 страны. Большое количество работ прислали из Ирана, Индии, США, России и Италии. В этом году в финал фестиваля прошла работа рыбинского автора.

В рамках фестиваля состоятся кинопоказы с обсуждениями, мастер-классы, творческие встречи, круглый стол для руководителей студий. Предусмотрены трансляции основных мероприятий в интернете.

Победителей фестиваля определит профессиональное жюри, в которое кроме авторитетных деятелей кино и театра войдут опытные педагоги и священнослужители.

Пресс-служба администрации города Рыбинска



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