Дети полицейских и росгвардейцев смогут посещать несанкционированные митинги в рамках производственной практики

Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В рамках закона предоставляется преимущественное право детям сотрудников органов внутренних дел и детям служащих по контракту в войсках национальной гвардии, которые зачислены в организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, посещать несанкционированные митинги и другие противоправные акции и мероприятия массового характера в рамках прохождения производственной практики, требуемой для аттестации в соответствующем ВУЗе.

В проекте закона также прописаны порядок посещения, отличительные знаки и необходимые средства индивидуальной защиты для студентов.

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