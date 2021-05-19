Дети полицейских и росгвардейцев смогут посещать несанкционированные митинги в рамках производственной практики
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Президент России Владимир Путин подписал закон о приоритете зачисления в вузы детей служащих МВД и Росгвардии, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В рамках закона предоставляется преимущественное право детям сотрудников органов внутренних дел и детям служащих по контракту в войсках национальной гвардии, которые зачислены в организации высшего образования, находящиеся в ведении МВД России и Росгвардии, посещать несанкционированные митинги и другие противоправные акции и мероприятия массового характера в рамках прохождения производственной практики, требуемой для аттестации в соответствующем ВУЗе.
В проекте закона также прописаны порядок посещения, отличительные знаки и необходимые средства индивидуальной защиты для студентов.
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