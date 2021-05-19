 

Семь женщин в возрасте, которые удачно сходили к парикмахеру и скинули лет 10

19.05.2021, 11:36, Разное
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Абсолютно каждая женщина мечтает в любом возрасте выглядеть молодо и привлекательно. К счастью, в современном мире это уже не считается чем-то недостижимым. Наши героини своим примером показали, насколько хорошо можно выглядеть в любом возрасте.

Невероятные преображения

Слева – уставшая женщина, которой просто необходим “апгрейд”. Один поход к стилисту – и вуаля! В данном случае было достаточно осветлить пряди и придать лицу ровный свежий тон.

Яркий пример того, как можно преобразиться, сменив стрижку и цвет волос. Наша героиня стала элегантной и эффектной, заслуживающей огромное количество комплиментов. Стилисты утверждают, что объемная стрижка и правильно подобранные оттенки могут кардинально изменить образ. Достаточно дополнить его модными аксессуарами.

Одно из самых невероятных преображений! Рваная челка, короткий боб и холодные оттенки блонда – это те самые инструменты красоты, с помощью которых можно выглядеть на 10, а то и на 15 лет моложе. В данном случае стилисты сделали акцент на глаза. Наша героиня была в восторге от произошедших изменений.

Один из самых нелепых мифов – женщинам с круглым лицом нельзя коротко стричься. Наша героиня на своем примере доказала обратное. Короткая стрижка и осветленные пряди преобразили ее до неузнаваемости.

Даже в пожилом возрасте можно выглядеть безупречно. И для этого вовсе не нужно записываться к пластическому хирургу. Половина успеха – найти своего стилиста.

Стилисты утверждают, что не нужно отчаиваться и дамам с мелкими чертами лица. Половина успеха – объемные локоны, которые не только украсят, но и сформируют красивый овал. А глаза всегда можно “распахнуть” с помощью макияжа.

Героиня была в шоке. Всего за несколько часов стилисты превратили ее в роковую красотку. В данном случае было достаточно сделать ровную стрижку и осветлить волосы.

Делаем выводы

Выглядеть восхитительно можно в любом возрасте. Самое главное – найти грамотного стилиста, который подберет стрижку и макияж на все случаи жизни.



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