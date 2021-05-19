Для здоровья и безопасности: 7 признаков того, что нужно положить конец токсичным отношениям

В токсичные отношения хоть раз в жизни вступал каждый человек. Любой роман сначала кажется нам чуть ли не идеальным. Однако постепенно начинают проявляться признаки проблем. Часто люди игнорируют эти тревожные звоночки и продолжают углубляться в чувства. Такое поведение может привести к разрушению психического здоровья и физическому вреду. Психолог Беверли Энжел рассказала, по каким 7 признакам можно определить токсичные отношения.

Дама дала и практические советы для влюбленных. При проявлении нескольких факторов из указанных женщина советует разрывать роман незамедлительно. Улучшить положение вещей, скорее всего, уже не удастся. Человек же постепенно будет погружаться в глубину психических проблем все сильнее. Это может вызывать массу негативных эффектов в жизни.

Оскорбления для родных

Часто эмоциональные насильники не ограничиваются одной жертвой. Они могут периодически оскорблять и родных партнера. Угодить этим людям нереально. Любое действие будет встречено острой критикой и массой едких замечаний. Причем чаще всего события начнут развиваться по одному и тому же сценарию.

Сначала партнер будет отпускать небольшие шпильки и колкие фразочки. При негодовании близкого человека эмоциональный насильник может сослаться на обычную шутку. Причем своего партнера он сумеет выставить основным инициатором конфликта. Дескать, я пошутил, но меня не поняли, теперь тебе нужно извиниться.

Постепенно количество таких шуток будет нарастать. “Юмор” начнет становиться злее. Через некоторое время эмоциональный насильник будет напрямую оскорблять жертву и ее родных (детей, родителей, братьев, сестер), уже не пытаясь прикрыть все личиной обычной шутки.

Возможно, сначала человек действительно просто неудачно саркастически пошутил. Об этом ему нужно сказать напрямую и попросить более так не делать. Спуску такому поведению давать не следует.

Эмоциональное насилие отражается на детях

Довольно часто в союзы вступают одинокие люди с детьми. Нередко эмоциональные насильники (мужчины или женщины) отыгрываются на отпрысках партнера. Оскорбительное поведение дает плохой пример для подражания. Ребенок начинает думать, что такое отношения является нормой и сам перестраивает модель по образу.

Например, мужчина в семье часто критикует и ругает женщину. Дети могут перенять такое поведение и начать хамить матери. Особенно ярко это проявится в тех случаях, когда беспрекословное лидерство в семействе принадлежит представителю сильной половины человечества.

Перенос насилия на ближних

Часто человек, подвергшийся эмоциональному или психологическому насилию, стремится перекинуть его на плечи других людей. То есть он сам начинает действовать по отношению к окружающим так же, как действуют к нему.

Разберем пример. Женщина третирует супруга, постоянно его унижает, оскорбляет пытается нивелировать достоинства и гиперболизировать недостатки. Со временем такое поведение мужчина может переложить на родителей, братьев, сестер, друзей и других близких людей. То есть он сам начнет оскорблять и принижать окружающих.

Утверждение действует и в обратную сторону. Женщины, подвергающиеся эмоциональному и психологическому насилию со стороны кавалеров, могут рикошетом бить по родным. Заметить такие изменения в поведении трудно, но вполне реально.

Физическое насилие

Одними оскорблениями или издевками дело часто не заканчивается. Нередко ситуация развивается по самому негативному сценарию. Все доходит до реального рукоприкладства.

Побои и любовь не имеют ничего общего. Это досужую поговорку нужно выбросить из головы. Смысла в ней нет. Уходить нужно после первого же удара. Ни на какие извинения обращать внимания не стоит в принципе. В будущем ситуация повторится. Причем она будет повторяться с изрядной периодичностью.

Физические проявления собственного гнева

Иногда ссоры и конфликты с эмоциональным насильником заставляют человека самого проявлять физические выплески гнева. Например, то заканчивается побитой посудой, выброшенными в окно вещами. Если раньше такого поведения не было, то из отношений пора бежать. Дальше будет только хуже.

Опасные фантазии

Нередко жертвы начинают размышлять над тем, что бы они сделали со своим мучителем. Мысли о мести пугают и дают сил одновременно. После таких размышлений отношения лучше завершить. Ссора может привести к состоянию аффекта, человек реализует свои страшные фантазии.

Проблемы с рассудком

Нередко отношения с эмоциональным насильником заставляют человека сомневаться в его психическом и физическом рассудке. В таких случаях роман нужно завершать незамедлительно.