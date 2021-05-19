 

Эмма Стоун, Алан Ким, Крейг Гиллеспи и другие на премьере фильма “Круэлла”

19.05.2021, 11:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пока вчера вечером в Роттердаме шел первый полуфинал конкурса “Евровидения”, по другую сторону океана, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма “Круэлла” с Эммой Стоун в главной роли. В голливудском кинотеатре El Capitan Theater собрались практически все актеры, задействованные в картине, кроме Эммы Томпсон – 62-летняя британская актриса, двукратная обладательница премии “Оскар” не появилась на красной ковровой дорожке. Картину гостям представили исполнительницы главных ролей Эмма Стоун и Кирби Хауэлл-Баптист, а также режиссер Крэйг Гиллеспи, который пару лет назад снял фильм “Тоня против всех” с Марго Робби в главной роли.

Напомним, фильм Cruella кинокомпании Disney посвящен главной злодейке известного мультфильма – Круэлле де Виль, которую воплотила “оскароносная” актриса Эмма Стоун. Съемки картины начались еще в 2019 году в Лондоне. Мировая премьера фильма была намечена на 28 мая 2021 года, однако состоится, по последним данным, 3 июня.

Эмма СтоунАлан КимКрэйг ГиллеспиМарсаи МартинЭмма Стоун

Действие приквела происходит в 70-е годы в Лондоне в эпоху панк-рока. Фильм расскажет о молодости Круэллы (точнее, еще девушки по имени Эстелла), когда она еще не собиралась пускать безобидных далматинцев на шубу. Одаренная мошенница решила сделать себе имя в мире моды вместе с лучшими друзьями, юными карманниками, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман, которую сыграла Эмма Томпсон. Однако со временем отношения между ними приводят к тому, что в Эстелле берет верх ее темная сторона, и на свет появляется безжалостная, одержимая стилем и жаждущая мести Круэлла.

Кирби Хауэлл-БаптистДара РенеЭмма Стоун и Кирби Хауэлл-БаптистКирби Хауэлл-БаптистСъемочная группа фильма “Круэлла”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.05 / Искусство особого назначения

18.02 / Мнение: Зомби-секта

18.09 / Холли Берри рассекретила своего знаменитого бойфренда

16.10 / На конкурс президентских грантов 2021 года подано более 10 тыс. заявок

31.01 / Американца, обезвредившего вооружённого члена запрещённой в России ИГИЛ, арестовали и обвинили в исламофобии

22.03 / Сайт знакомств “Мамба” взял под опеку бездомных котов

18.07 / Устраняющего конкурентов Лукашенко сравнили с бездушной машиной

17.08 / Глава Башкирии заявил об «уголовном разбирательстве» из-за «нападений на полицейских» на горе Куштау

12.05 / «Обнимемся, сестра»: 5 фактов о работе медсестер

09.04 / Мнение: О дороге в никуда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика