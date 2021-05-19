Эмма Стоун, Алан Ким, Крейг Гиллеспи и другие на премьере фильма “Круэлла”

Пока вчера вечером в Роттердаме шел первый полуфинал конкурса “Евровидения”, по другую сторону океана, в Лос-Анджелесе состоялась премьера фильма “Круэлла” с Эммой Стоун в главной роли. В голливудском кинотеатре El Capitan Theater собрались практически все актеры, задействованные в картине, кроме Эммы Томпсон – 62-летняя британская актриса, двукратная обладательница премии “Оскар” не появилась на красной ковровой дорожке. Картину гостям представили исполнительницы главных ролей Эмма Стоун и Кирби Хауэлл-Баптист, а также режиссер Крэйг Гиллеспи, который пару лет назад снял фильм “Тоня против всех” с Марго Робби в главной роли.

Напомним, фильм Cruella кинокомпании Disney посвящен главной злодейке известного мультфильма – Круэлле де Виль, которую воплотила “оскароносная” актриса Эмма Стоун. Съемки картины начались еще в 2019 году в Лондоне. Мировая премьера фильма была намечена на 28 мая 2021 года, однако состоится, по последним данным, 3 июня.

Эмма Стоун Алан Ким Крэйг Гиллеспи Марсаи Мартин Эмма Стоун

Действие приквела происходит в 70-е годы в Лондоне в эпоху панк-рока. Фильм расскажет о молодости Круэллы (точнее, еще девушки по имени Эстелла), когда она еще не собиралась пускать безобидных далматинцев на шубу. Одаренная мошенница решила сделать себе имя в мире моды вместе с лучшими друзьями, юными карманниками, которые ценят страсть Эстеллы к приключениям. В один прекрасный день модное чутье Эстеллы привлекает внимание шикарной и пугающе высокомерной баронессы фон Хельман, которую сыграла Эмма Томпсон. Однако со временем отношения между ними приводят к тому, что в Эстелле берет верх ее темная сторона, и на свет появляется безжалостная, одержимая стилем и жаждущая мести Круэлла.

Кирби Хауэлл-Баптист Дара Рене Эмма Стоун и Кирби Хауэлл-Баптист Кирби Хауэлл-Баптист Съемочная группа фильма “Круэлла”