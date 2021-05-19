 

Кроссовер Audi Q5 Sportback вышел на российский рынок

19.05.2021, 11:20, Новости дня
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Немецкая компания Audi объявила о приеме заказов в РФ на купеобразный кроссовер Audi Q5 Sportback новой генерации.

Покупателям будут доступны версии с бензиновыми и дизельными агрегатами с мощностью до 249 л.с. Распознать новый Audi Q5 Sportback можно по форме крыше и багажнику, которые стали длиннее на 7 миллиметров. Автомобиль в базовой комплектации обладает комбинированным салоном с применением кожи. Кроссовер получил светодиодные фары, улучшенные боковые зеркала и мультируль.

Кроме того, разработчики применили здесь камеру заднего вида, трехзонный климат-контроль, мультимедийный комплекс с сенсорный дисплеем и продвинутую акустическую систему.



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