 

Genesis G80 и GV80 появились на авторынке Великобритании

19.05.2021, 11:20, Новости дня
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Премиальный бренд Genesis объявил о начале продаж обновленных G80 и GV80 на британском рынке.

Первая новинка оснащается 2,2-литровым дизельным мотором в базовой комплектации. Минимальная цена на новинку составит 37,4 тысяч фунтов. Кроме того, в расширенном исполнении применили 2,5-литровый бензиновый мотор с турбиной на 296 л.с. В такой комплектации модель оценивается в 42,2 тысячи фунтов.

Что касается внедорожника GV80, то здесь применили аналогичный двигатель, однако минимальная цена на модель достигает 56,7 тысяч фунтов. В топовом исполнении внедорожник GV80 получил 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 274 л.с. Кроме того, в дальнейшем планируется выпуск электрической модификации модели G80.



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