 

Новая технология «заставляет» опухоль уничтожать себя изнутри

19.05.2021, 11:16, Разное
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За последние годы наука достигла поразительных успехов в борьбе с раком. Однако даже у современных лекарств могут быть существенные побочные эффекты. Поэтому ученые продолжают работать над новаторскими способами доставки лекарств непосредственно в опухоль. Они стремятся, чтобы лекарства как можно меньше контактировали со здоровыми тканями организма.  

Швейцарские и американские ученые генетически изменили аденовирус, чтобы тот мог вносить в клетки рака молочной железы определенные гены. Эти гены позволяют раковым клеткам самим синтезировать препарат трастузумаб, применение которого одобрено для лечения этого вида опухолей. В отличие от химиотерапии и лучевой терапии этот подход позволяет исключить воздействие лекарства на нормальные клетки организма. Образующиеся в раковых клетках антитела и биоактивные вещества уничтожают раковую опухоль изнутри. Свою новую технологию ученые в пресс-релизе образно называют «троянским конем».

«Мы обманываем опухоль, чтобы та уничтожила себя, вырабатывая противораковые агенты внутри собственных клеток. Эти вещества преимущественно остаются на месте, не распространяются по организму с кровотоком, повреждая другие ткани и органы», – прокомментировал новую разработку, которая получила название SHREAD, Андреас Плюктун (Andreas Plückthun) из Цюрихского университета, ведущий автор исследования.

Новую систему доставки лекарства ученые опробовали на мышах с раком молочной железы. Модифицированный аденовирус вводили непосредственно в опухоль, ее клетки начинали вырабатывать лекарства через несколько дней. За процессом уничтожения опухоли авторы исследования наблюдали при помощи новейших методов трехмерной визуализации.

Концентрация лекарства в опухоли была намного выше, чем при обычном его введении. Кроме того, количество препарата в крови и других органах животных была в 1800 раз ниже, чем при стандартном методе введения.

Использование аденовирусов в качестве вектора для введения в организм определенных генов в настоящее время широко используется для изготовления вакцин против COVID-19. Одна из таких вакцин – российская Спутник V.



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