 

Ксения Собчак похвасталась перед поклонниками «прессом без тюнинга»

19.05.2021, 11:14, Разное
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В своем микроблоге Instagram Ксения Собчак опубликовала пост-благодарность персональному фитнес-тренеру. Журналистка похвасталась «прессом без тюнинга» и раскрыла секрет своего похудения.
Супруга Константина Богомолова похвасталась тем, что сбросила пять килограммов. По ее словам, лишний вес «прилип» к ней после рождения сына Платона. Ксения Собчак откровенно призналась, что она проявляла лень, когда в тренировках важна системность. Однако под строгим наблюдением тренера всего за несколько месяцев ей удалось достичь поставленной цели. Для журналистки разработали собственную программу тренировок и систему питания.

Как отметила Ксения Собчак, в вопросах похудения необходимо слушать только профессионалов. Например, много лет ее подруга, которая теперь устраивает «фитнесвыезды», твердила, что «завтрак нужно съесть самой, а ужин – отдать врагу». Оказалось, что для телеведущей такой подход совершенно не эффективен. Ей нужно, чтобы в первой половине было отсутствие еды, обязательно присутствовал обед и поздний одинокий ужин. Ксения Собчак обратила внимание фолловеров на то, что она ничего не пропагандирует и не советует.

Поклонники засыпали жену режиссера комплиментами и похвалили ее за организованность. В комментариях многие оценили отличную форму Ксении Собчак, хотя нашлись и те, кому не понравилась ее стройность на грани худобы.



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