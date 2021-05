Зонд Solar Orbiter зафиксировал извержение Солнца на стороне, которую не видно с Земли

10 февраля 2021 года космический корабль оказался на половине расстояния от Земли до Солнца. В первые дни после этого сближения орбитальный аппарат впервые зафиксировал корональные выбросы массы.

Этот облет был особенный тем, что космический аппарат находился позади Солнца, если смотреть с Земли, что повлияло на скорость передачи данных ученым. Поэтому некоторые из них до сих пор анализируют.

Фото: esa.int

В то же время спутник европейского агентства Proba-2, а также обсерватории ESA и NASA в феврале зафиксировали извержение Солнца и с “земной” стороны. Сейчас эти данные анализируются и сравниваются.

Speaking of #CMEs, the first @ESASolarOrbiter movies showing #CMEs, or coronal mass ejections, including during the spacecraft’s February perihelion pass, released today * https://t.co/jYBGMZx3bJ #WeAreAllSolarOrbiters pic.twitter.com/JoQtsBCbu9

— ESA (@esa) May 17, 2021

Корональные выбросы массы – важная часть “космической погоды”. Эти частицы вызывают полярное сияние на планетах с атмосферой, но могут также стать причиной сбоев в работе некоторых технологий, а также могут быть вредными для незащищенных космонавтов. Поэтому важно понимать природу этих выбросов и уметь отслеживать их продвижение по Солнечной системе.

Контекст:

Solar Orbiter был запущен 10 февраля 2020 года и сейчас находится в круизной фазе перед основной научной миссией, которая начнется в ноябре этого года. Четыре его прибора работали большую часть времени с момента запуска, собирая научные данные о космической среде в непосредственной близости от космического корабля. Другие шесть – калибруются.

Это первая миссия, которая предоставит изображения северного и южного полюсов Солнца. Иметь визуальное понимание полюсов Солнца важно, потому что оно может дать более глубокое представление о мощном магнитном поле Солнца и о том, как оно влияет на Землю. Solar Orbiter потребуется около двух лет, чтобы достичь своей высокоэллиптической орбиты вокруг Солнца.

—