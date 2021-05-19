Володин: После выхода США участниками ДОН остались сателлиты Вашингтона

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин на пленарном заседании Госдумы в ходе обсуждения вопроса Договора по открытому небу выразил мнение, что после выхода США из ДОН участниками соглашения остались сателлиты Вашингтона.

«Америка вышла. Кто остался? Сателлиты Америки, страны НАТО. Конечно, сейчас они говорят: пускай РФ не выходит. Почему? Им хочется облеты делать, проводить разведывательные операции, а потом все это передавать тем же Соединенным Штатам Америки. А кто остался? Там облет невозможно сделать – самолет тормозить начинает, уже перелетает на другую страну», – сказал Володин, передает ТАСС.

Председатель нижней палаты призвал выстраивать отношения в рамках международных соглашений только на равноправной основе.

«Сами вышли, (я) про США – значит, они что считают: Россию они будут мониторить и дальше? Надо выходить и, более того, дальше говорить: коллеги, только на основе отношений, которые будут строиться не в рамках двойных стандартов, как сейчас, а на равноправной (основе). Давайте поддержим нашего президента, давайте еще раз осознаем, что РФ стала страной, которая принимает самостоятельные решения», – сказал Володин, передает РИА «Новости».

Ранее в среду депутаты Государственной думы единогласно поддержали внесенный президентом Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. В МИД заявили, что РФ выйдет из ДОН примерно в декабре, согласно процедурным нормам.

Договор по открытому небу стал одной из мер по укреплению доверия в Европе после холодной войны, позволяя 34 странам-участницам открыто собирать информацию о вооруженных силах и мероприятиях друг друга. 15 января Россия приняла решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из Договора по открытому небу после аналогичного решения США. При этом в Кремле согласились вернуться к обсуждению сохранения ДОН, если американская сторона проявит такой интерес.