 

Мнение: Претензии

19.05.2021, 11:02, Разное
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В Армении крепнет недовольство позицией ОДКБ в отношении пограничного конфликта между Азербайджаном и Арменией на территории Сюникской области Армении. И дело здесь даже не в том, что у армянского руководства есть иллюзии по поводу военной помощи со стороны этой организации, а в том, что даже политические шаги по линии ОДКБ выглядят крайне скупыми.

При этом к самому ОДКБ, конечно, особых претензий никто по-серьезному предъявлять не станет. Это сугубо имитационная структура, не имеющая никакого практического функцонала. Вообще, после краха проекта ЕАЭС все без исключения интеграционные проекты на пространстве бывшего СССР превратились в тыкву. Нет общего рынка – нет и причин его защищать и развивать. А без Украины ЕАЭС – это просто Россия+, не более того. Поэтому претензии к ОДКБ – это, скорее, косвенные и завуалированные претензии к Кремлю и только.

Проблема здесь в том, что все группировки в Армении имеют свои претензии к России. "Карабахский клан" полагает, что его банально предали в 18 году, у Пашиняна тем более нет никаких причин считать Кремль союзником. И ко всему прочему – поражение в войне. Даже на психологическом уровне после того, как найти предателей внутри Армении не удалось (хороши все – прежние воасти довели армию до небоеспособного состояния и несут ответственность за неготовность к войне, а Пашинян виновен просто потому, что он руководил в ходе этой войны), в общем, теперь самый напрашивающийся психологический посыл – поиск врагов внешних. Кто именно способствовал этому поражению.

Отсюда и крепнущее недовольство среди всех групп в Армении именно Россией. Которое накладывается на стремительную деградацию всей российской внешней политики.

Это ведет к тому, что Армения неизбежно будет искать новых покровителей, причем даже неважно, кто победит на июньских выборах. Но здесь есть нюанс. Армения – это как обрученная невеста. Вроде бы, пока у тебя на пальце кольцо жениха, искать нового жениха неправильно. Нужно его снять, а жениху под благовидным предлогом отказать. Причем желательно долго в девках не засиживаться и уже сейчас искать нового.

Вот примерно это и происходит сейчас в Армении. Она ищет новую внешнюю силу, при этом выдвигает претензии к уже имеющейся. И как только будет найден новый спонсор и союзник – постарается как можно быстрее выйти из ОДКБ, благо повод уже есть. И неважно, кто будет у власти в Армении – по этому вопросу сейчас как раз формируется консенсус.

Источник: Эль Мюрид



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