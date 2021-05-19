В России изменили процедуру регистрации по месту жительства и пребывания

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. С 1 июля 2022 года процедура регистрации по месту жительства и пребывания станет дистанционной. Гражданам больше не нужно проводить много времени в органах учета. Теперь им достаточно подать заявление через сайт госуслуг.

В документе отмечается, что теперь россиянам, которые хотят получить прописку, достаточно посетить офис всего один раз – для того, чтобы проставить необходимую отметку в паспорт. Временную регистрацию можно оформить полностью дистанционно – свидетельство придет на почту.

При прохождении процедуры граждане могут выбрать любой орган учета в пределах муниципального района или городского округа. Если человек проживает в городе федерального значения, то он может посетить любое профильное подразделение, находящее на его территории, говорится на сайте правительства.

Президент России Владимир Путин расширил список граждан, освобожденных от процедуры регистрации по месту жительства и пребывания. От штрафов избавили усыновителей, опекунов, сестер, братьев и подопечных собственника жилья. Но с оговоркой: у них должны быть свидетельства родственных связей.

Отметим, что до этого в перечень, кому не нужно проходить процедуру регистрации по месту жительства и пребывания, входили бабушки, дедушки, родители, супруги, дети и внуки владельца.