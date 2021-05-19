Как сделать для детей симпатичные ремни на лето. Способ очень простой и экономный: берем на заметку

Интересно, что ремень считается считается несущественным аксессуаром. Однако все дети разные, со своими особенностями фигуры, а одежда обычно шьется по типовым лекалам. Не всегда на брюках или джинсах есть эластичная вставка, а если она и есть, то ее не всегда достаточно, чтобы штанишки сидели на талии хорошо. Плюс достаточно сложно найти тонкий и при этом прочный ремень, ведь кожа и кожзам — довольно плотные и жесткие материалы. К тому же что плохого в том, чтобы носить эти яркие ремешки только потому, что они забавны и оригинальны?

Материалы и инструменты

На самом деле сделанные своими руками ремешки отлично подходят и девочкам, главное – найти подходящую расцветку. К тому же этот аксессуар так просто и легко сшить, что трудно остановиться всего на одном — возможно, закончив первый, вы захотите сделать еще и еще.

Перечислим основное, что понадобится для работы (см. главное фото):

Киперная тесьма либо ременная лента шириной 2-2,5 см. Они бывают самых разных расцветок, подбирайте такую, которая лучше всего отразит вашу дизайнерскую задумку.Атласная, репсовая лента или жаккардовая тесьма. Ширина зависит от того, полностью ли вы хотите перекрыть основу или желаете оставить по краям свободные полосы.Два полукольца соответствующего размера.Нитки в тон тесьмы, портновские ножницы, булавки, исчезающий маркер для разметки.Швейная машинка.

Внимание! Атласной ленты понадобится немного больше, чем тесьмы-основы.

Расчеты и подготовка

Единственная мерка, которую вам понадобится сделать, — это обхват талии вашего малыша. Измерьте туловище ребенка (сантиметровая лента должна располагаться чуть выше пупка).

Сделайте прибавку 6-7,5 см (чем крупнее ваш сын или дочь, тем больше нужно добавить). Пример: вы измерили обхват талии, и у вас получилось 50 см. Добавим 2 см на облегание (ведь штанишки немного прибавят толщины) и 6,5 см. Итог: 50 + 2 + 6,5 = 58,5 см.

Столько ременной ленты вам понадобится. Казалось бы, атласной или жаккардовой ленты, которую вы выбрали для декора, нужно отрезать столько же. Но не все так просто. Так как застежка у нас — 2 полукольца, то, когда ремешок пройдет через них, будет видна его изнаночная сторона. Поэтому понадобится дополнительный отрезок в 15-20 см, чтобы закрыть изнанку и сохранить эстетический вид ремешка.

Значит, у нас для работы должны быть готовы 3 отрезка:

58,5 см ременной тесьмы;58,5 см атласной ленты;15-20 см атласной ленты.

Срезы атласной ленты необходимо аккуратно опалить зажигалкой, чтобы она не распускалась.

Нашиваем ленту

Итак, все готово к тому, чтобы начать работу над детским ремешком. Одну из сторон тесьмы-основы назначьте изнаночной и наложите на нее короткий отрезок атласной ленты. Тот край, который находится на самом ремешке, нужно подогнуть на изнаночную сторону на 0,5–1 см и закрепить в таком положении (так вы скроете опаленный срез ленты).

Пристрочите ленту по длинным сторонам на расстоянии 0,2 см от края.

Внимание! Бывает так, что атласная лента скользит. Перед тем как прокладывать строчку на швейной машинке, приколите ленту булавками, втыкая их перпендикулярно будущему шву.

Если результат и после этого не радует глаз, то на помощь придет тонкая двусторонняя клеевая лента, так называемая паутинка. Либо разрежьте на узкие ленточки двусторонний флизелин. Будьте аккуратны и внимательны: при приутюживании лучше не двигать утюг, как будто вы просто гладите белье, а ставить его сверху на «бутерброд» (ременная лента + клеевая паутинка + атласная лента) и слегка прижать на 10-15 секунд.

Дальше, согласно инструкции, второй (длинный) отрезок атласной ленты нужно разместить поверх будущего ремешка и прострочить по всей длине. Следите за тем, чтобы расстояние от тесьмы-основы до декоративной ленты было одинаковым.

Красной стрелочкой на фото ниже как раз отмечена изнаночная сторона.

Однако, если ваши навыки шитья весьма прокачаны, эту операцию можно сделать и за один проход. Последовательность действий в таком случае:

Приколоть булавками или посадить на паутинку короткий отрезок атласной ленты на изнанку ременной тесьмы-основы. Не забудьте подвернуть дальний край, чтобы спрятать его!Аналогичным способом закрепить длинный отрезок на лицевой стороне будущего ремешка.Прошить ленты про всей длине, одновременно прихватывая 3 слоя.

Возможно, стоит отступить от края ленты чуть больше, чтобы наверняка зафиксировать ленту.

Закрепляем D-образные кольца

Переходим к предпоследнему этапу. Его нельзя назвать слишком сложным, но он потребует определенной сноровки.

Возьмите оба полукольца и проденьте сквозь них ремешок — с той стороны, где на изнанке нет декоративной ленты.Необработанный край тесьмы-основы нужно подогнуть примерно на 1 см, а затем еще раз, но уже на расстоянии 2,5-3 см.Сдвиньте кольца до второго сгиба (они оба должны оказаться внутри петли).Двумя машинными строчками (оставьте между ними расстояние примерно 0,5 см) закрепите петлю.

Возможно, для прокладывании второй строчки (той, что ближе к металлическим полукольцам) вам понадобится более узкая лапка для швейной машинки. Вместо двух параллельных строчек можно отстрочить небольшой прямоугольник. Шить можно как по лицевой, так и по изнаночной стороне.

Концы ниток свяжите между собой самым крепким узлом из тех, что вам известны; для надежности можно капнуть немного прозрачного клея («Момент гель» или «Момент кристалл»). С помощью иголки для ручного шитья спрячьте нитки внутри ремешка.

Так этот элемент выглядит с изнанки.

Это результат с лицевой стороны.

Закрываем необработанный край

У нас остался второй край ремешка — тот, куда мы пришивали декоративную ленту с двух сторон.

Здесь есть две хитрости. Первая: так как видимой будет изнаночная сторона ремня, то подгибать край нужно будет на его лицевую сторону. Поэтому, перед тем как строчить, убедитесь, что сгиб расположен на правильном месте.

Подогнуть край, как и в предыдущем случае, нужно дважды, но в этот раз на одинаковое расстояние — 1 см, но можно чуть меньше. Здесь главное, чтобы ваша швейная машинка справилась на таком небольшом участке.

Теперь повторите ту же последовательность действий: проложите две машинные строчки поперек ремешка и закрепите нитку. На картинке ниже показано, что у вас должно в итоге получиться.

В заключение

Вы видите сами, что получается очень симпатично. Как застегнуть такой ремень? Очень просто: свободный конец проденьте через оба кольца, а потом вытащите через дальний.