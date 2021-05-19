В чем отправиться в отпуск: подборка модных и удобных образов в путешествие для женщин за 40

В путешествии всегда хочется выглядеть эффектно. Предвкушение отдыха поднимает настроение, поэтому возникает желание сделать свой образ стильным и привлекательным. Однако стоит подумать и о практичности, чтобы чувствовать себя максимально комфортно. Предлагаем подборку модных образов в путешествие для женщин за 40.

Ткани

Помните о том, что в самолете или поезде придется долго сидеть, поэтому ткани следует подбирать с особой тщательностью. Во-первых, они должны быть приятными на ощупь, а также легко пропускать воздух, поскольку телу нужно дышать (чтобы не вспотеть). В этом случае речь идет исключительно о натуральных материалах, которые обеспечат вам комфорт.

Во-вторых, вещи не должны терять форму, поскольку встать и пойти дальше в мятой одежде никому не захочется. Именно поэтому нужно подобрать одежду из натуральных материалов с добавлением небольшого процента синтетических волокон.

Свободный крой

Обратите внимание на свободный стиль, поскольку от этого выбора непосредственно зависит уровень комфортности. Наверняка вам будет неудобно часами сидеть в узких брюках, шортах или юбках. Не подойдет и обтягивающий верх, поскольку такой фасон будет препятствовать движению рук (вам нужно носить чемодан и много двигаться во время пересадок). Поэтому выберите одежду свободного кроя, которая не будет стеснять движений и поможет вам наслаждаться поездкой в полной мере.

Цвет

Особое значение имеет цвет. Наверняка вы понимаете, насколько дискомфортно будете себя чувствовать в платье или костюме светлого яркого оттенка. В дороге не все предметы, к которым можно прикоснуться, бывают идеально чистыми. Поэтому через несколько часов после выезда вы можете обнаружить, что одежда стала грязной. Во избежание этого перестрахуйтесь и наденьте вещи темных цветов (подойдут также яркие крупные принты, на которых не видно пятен и других загрязнений). Вы будете выглядеть максимально стильно и при этом чувствовать себя уверенно.

Обувь

Выберите максимально удобную, но при этом стильную обувь. Отдайте предпочтение туфлям или кроссовкам на плоской подошве и без шнурков. Если вам придется снимать обувь, вы это сделаете быстро, не теряя драгоценного времени.

Будет мудрым решением взять с собой салфетки или специальную губку, при помощи которых можно в любой момент протереть свои туфли или ботинки.

Платья

Если вы предпочитаете ощущение прохлады и легкости, выберите вместо брюк платье. В нем вы однозначно почувствуете себя комфортно. Отдайте предпочтение модели из легкой ткани (например, трикотажа) темного цвета, свободного кроя и относительно большой длины. Вам будет удобно сидеть, а также двигаться, поскольку ничто не стеснит движений.

Куртки или пиджаки

Не всегда погода бывает теплой, поэтому верхняя одежда в виде куртки или пиджака обязательно должна присутствовать. Отдайте предпочтение универсальной модели, чтобы не брать с собой много лишних вещей (куртки занимают много места, поэтому брать несколько штук нецелесообразно).

Фасон, ткань и расцветку выбирайте, основываясь на советах, которые даны выше. Речь идет о свободном крое, темном цвете и натуральных материалах.