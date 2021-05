Певец Джейсон Деруло впервые стал отцом

Первенец 31-летнего певца Джейсона Деруло и его девушки, фитнес-модели Джены Фрумс появился на свет 8 мая. Однако радостную новость пара сообщила фанатам только сегодня, сделав несколько публикаций в социальной сети Instagram. Молодой папа поделился с подписчиками видео из клиники, где родился малыш. Джейсон был рядом с Дженой во время родов и сразу взял на руки только что родившегося сына. Малыша родители называли Джейсон Кинг Деруло.

Самый счастливый день в моей жизни, когда я привез нашего мальчика домой. Ему так повезло, что у него такая сильная заботливая мать-герой, – подписал Джейсон видео. А мама малыша поделилась серией первых фотографий новорожденного, сделанных в родильной палате.

Беглый взгляд на первую неделю с нашим здоровым красивым маленьким королем. Жизнь теперь имеет гораздо больше смысла, и я очень благодарна ей за это. Я так влюблена в этого маленького мальчика, он – все то, чего я прежде не знала, все, что мне нужно. Я люблю тебя @jasonderulo, – написала Джена под фото.

Джейсон Деруло и Джена Фрумс с сыном

Популярный американский музыкант, исполнитель таких хитов как Want To Want Me, Goodbay и Don’t Cry For Me Джейсон Деруло рассказал о том, что он скоро станет отцом, в конце марта. Формат объявления певец выбрал соответствующий своему стилю, смонтировав мини-клип: под романтичную песню Робина Тика певец прогуливался по пляжу на Багамах с беременной Дженой, целовал ее живот, любовался закатом.

Невероятно рад началу новой главы в нашей жизни, – подписал ролик Джейсон. Джейсон и Джена знакомы не так давно. Музыкант рассказывал в интервью Page Six, что общаться они начали незадолго до пандемии – причем первая их встреча произошла в спортивном зале.

Мы встретились в Equinox. Мы оба одинаково любим заниматься спортом все время. И я видел ее там однажды до этого, и вот мы встретились снова, и я подумал: “Окей, надо поговорить с ней”. Остальное уже история, – рассказал Джейсон.