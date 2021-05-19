Новый помощник Otter.ai может автоматически расшифровывать ваши встречи Zoom

Служба транскрипции голоса на базе искусственного интеллекта Otter.ai хочет упростить для своих бизнес-пользователей запись своих встреч. Сегодня компания представляет новую функцию, Otter Assistant, которая может автоматически присоединяться к собраниям Zoom в вашем календаре, транскрибировать разговоры и делиться заметками с другими участниками. Хотя Otter.ai уже интегрирован с Zoom, помощник предназначен для использования транскрипции в том, что вам не нужно постоянно помнить о включении в начале или в конце собрания, а также служит местом, где участники могут сотрудничать друг с другом. задавать вопросы, делиться фотографиями и т. д. во время встречи.

Эта функция также позволяет обойти ранее существовавшее ограничение Zoom, когда только организатор встречи мог напрямую использовать интеграцию Otter.ai.

Идея автоматизировать расшифровку собраний имеет смысл для удаленной рабочей среды, созданной пандемией, когда люди делят свое время между работой, воспитанием детей, обучением на дому и другими обязанностями. Это часто может приводить к собраниям, на которых пользователи отвлекаются и пропускают то, что было сказано. Это одна из областей, в которой Otter.ai может помочь. Но это также может помочь с такими проблемами, как перекрывающиеся собрания или более крупные собрания, когда только несколько тем имеют непосредственное отношение к вашей работе, но где вы хотели бы иметь возможность просмотреть остальную часть обсуждения собрания позже, а не в реальном — время.

Чтобы использовать новый помощник Otter Assistant, пользователи сначала синхронизируют свой Календарь Google или Microsoft Календарь с сервисом Выдры. Затем помощник автоматически присоединится ко всем встречам Zoom в будущем, где он будет отображаться как дополнительный участник встречи для прозрачности.

Ассистент также публикует ссылку на транскрипцию в чате Zoom, доступный всем желающим. Другими словами, эту функцию нельзя использовать для пропуска встреч без ведома начальника — она ​​предназначена для тех случаев, когда все уже согласились, что встреча будет записана.

По мере продолжения встречи участники могут использовать стенограмму Otter в режиме реального времени, чтобы выделять ключевые части, добавлять фотографии и делать заметки. Они также могут задавать вопросы через функцию комментирования, вместо того, чтобы высказываться, что может быть полезно, если вы находитесь в шумном месте во время встречи.

После того, как помощник включен, вам не нужно помнить о включении Otter.ai для каждой встречи, и вы даже можете использовать наушники, чтобы слушать текущую встречу. Ассистент Otter по-прежнему сможет записывать обе стороны разговора.

Однако вы можете отключать Otter Assistant для каждой встречи через раздел «Моя повестка дня» на веб-сайте Otter, который будет включать новые переключатели рядом с каждой запланированной вами встречей.

Когда встречи завершаются, вы также можете настроить Otter.ai для автоматического обмена заметками о встрече со всеми участниками.

Otter Assistant доступен для бизнес-пользователей Otter.ai, которые представляют собой обновленные планы, которые начинаются с 20 долларов в месяц и включают такие функции, как двухфакторная аутентификация, соответствие SOC2, расширенный поиск, экспорт, настраиваемый словарь, общая идентификация говорящего, централизованные данные и биллинг и многое другое.

На сегодняшний день Otter.ai сообщает, что записал более 150 миллионов встреч по сравнению со 100 миллионами в начале 2021 года. Компания не предоставляет подробную информацию о своей общей абонентской базе, но отметила ранее, что в 2020 году выручка компании выросла в 8 раз, что привело к ее выпуску Series B на 50 миллионов долларов, о котором было объявлено в феврале.