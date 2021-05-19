Ученые подсчитали количество птиц в мире

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19.05.2021, 10:26, Разное
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Новая работа показала, что в мире насчитывается примерно 50 миллиардов птиц — по шесть особей на человека. Они принадлежат к 9700 видам. Ученые отметили, что описали всего 92% птиц — оставшиеся 8% встречаются настолько редко, что их сложно зарегистрировать.

Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Команда ученых из Нового университета Южного Уэльса в Австралии посчитала примерное количество птиц в мире. Группа объединила данные миллиарда наблюдений, хранящиеся в онлайн-базе данных eBird. Затем исследователи разработали алгоритм, чтобы оценить популяции каждого из видов.

Расчеты учитывали «обнаруживаемость» каждого вида — то, с какой вероятностью человек заметил птицу и опубликовал результаты наблюдений в eBird. Другие характеристики — размер и цвет, летают ли птицы стаями и как близко живут к городам.

Результаты показали, что в мире живут примерно 50 миллиардов птиц, относящихся к 9700 видам. Самыми распространенными стали домовые воробьи (1,6 миллиарда особей), обыкновенные скворцы (1,3 миллиарда особей), делавэрские чайки (1,2 миллиарда особей) и деревенские ласточки (1,1 миллиарда особей).

При этом около 12% видов включают, по оценкам, менее пяти тысяч особей. И есть виды, которые насчитывают всего 100 особей, например черногрудая трехперстка. Ученые добавили, что 8% видов не включили в исследование, поскольку принадлежащим к ним птиц слишком мало и у авторов не было доступных данных по ним.

«Мы сможем сказать, как поживают эти виды, повторив исследование через пять или десять лет. Если их численность будет неуклонно снижаться, воспримем это как сигнал тревоги», — рассказал адъюнкт-профессор Уилл Корнуэлл, соавтор работы. Оценка численности видов — важный шаг в сохранении животных, добавили экологи. Правильно подсчитав их, мы можем узнать, какие виды уязвимы и как популяции меняются со временем.

Это первое исследование такого рода. Ученые считают, что их подход можно применить для подсчета численности других групп животных. При этом команда признает, что оценки могут оказаться не совсем точными — это, по их мнению, неизбежно при подобных исследованиях.

Например, люди, которые пополняют базу данных, могут с большей вероятностью искать редкие виды. Или вид может быть настолько редким, что по нему не хватает данных. Кроме того, база пополняется новыми наблюдениями. Исследовательская группа собирается повторить анализ через некоторое время, когда появится больше данных.



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