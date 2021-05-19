 

Коронавирус способен инфицировать клетки глаза

19.05.2021, 10:16, Разное
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Американские исследователи в ходе проведения исследования пришли к выводу, что коронавирус способен инфицировать клетки глаза. Изначально было принято считать, что COVID-19 поражает в основном дыхательные пути, но теперь стало понятно, что повреждаются многие органы и ткани.
Считается, что коронавирус проникает в организм через дыхательные пути, поэтому рекомендуется носить защитные маски для лица. Чтобы прояснить ситуацию с заражением через глаза, исследователи из США задействовали образцы клеток людей, умерших в результате COVID-19. Кроме того, использовались органоидные модели зрительного органа.

Оказалось, что коронавирус может поражать поверхностные клетки глаза. В особенности восприимчивым к заболеванию оказался лимб – граница между дермой и роговицей. Ученые надеются, что результаты их исследования подтолкнут медиков к разработке дополнительных мер защиты глаз от заражения COVID-19.

Источник: www.heilpraxisnet.de



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