 

Ученые: Генная терапия поможет вернуть слух людям с врожденной глухотой

19.05.2021, 10:16, Разное
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Ученые, которые представляют Орегонский университет, рассказали о новом ключевом элементе для генной терапии. С его помощью людям, появившимся на свет с врожденной глухотой, можно вернуть слух.
Исследователи изучили действие гена отоферлина, который отвечает за белок внутреннего уха. Мутации в нем связывают с врожденной тяжелой потерей слуха. В этом случае пациенты практически ничего не слышат. По словам доцента кафедры биофизики и биохимии Колина Джонсона, ген отоферлин слишком большой, чтобы на его основе была создана молекулярная терапия. Однако исследователи нашли выход и рассмотрели его усеченную версию.

Аспирант Ааюши Манчанда провел исследование, что в укороченной версии должна присутствовать часть гена, который называется трансмембранный домен. Если он отсутствует, то сенсорные клетки созревают медленнее.

Источник: medikforum.ru



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