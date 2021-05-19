Принц Гарри и Меган Маркл еще больше испортили отношения с королевской семьей

Герцоги Сассекские сделали один шаг, который еще больше испортит их отношения с королевской семьей Великобритании. Принц Гарри и его супруга Меган Маркл приняли решение о расформировании фирмы Sussex.

Согласно документам Регистрационной палаты, пара обратилась к добровольному ликвидатору, которому поручила закрыть организацию, занимающуюся благотворительностью. Ее в минувшем году известная пара переименовала в MWX. На сайте указано, что заявка на расформирование компании была подана еще 4 мая. Обычно процедура ликвидации таких организаций занимает около 10 дней. Согласно мнению экспертов, этот шаг говорит об окончательном намерении герцогов Сассекских остаться жить в Калифорнии.

Решение о прекращении деятельности компании пара приняла после того, как побывала на съемочной площадке собственного документального сериала. Над этим проектом Меган Маркл и принц Гарри работают совместно со звездной ведущей Опрой Уинфри. В картине будет рассказываться о психическом здоровье человека.