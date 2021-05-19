 

СБУ разоблачила пограничника, который за деньги помогал ввозить в Украину “евробляхи”

19.05.2021, 10:14, Новости дня
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“За денежное вознаграждение чиновник помогал беспрепятственно ввозить в Украину автомобили на иностранной регистрации в режиме временного ввоза до одного года через пункт пропуска Луцкого пограничного отряда”, – отметили в релизе.

Пограничник привлек посредников, которые подыскивали клиентов.

“В результате работы схемы злоумышленники получали от $600 до $1 тыс. неправомерной выгоды за одно транспортное средство, чем наносили вред государственным интересам. Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов уголовного производства после получения им очередной части неправомерной выгоды в размере $3 тыс. Общая сумма документированной неправомерной выгоды составила $4,2 тыс”, – сообщили в СБУ.

Правоохранители проводят следственные действия по рабочим и домашним адресам фигурантов противоправной схемы и проверяют на причастности к ней сотрудников Гостаможслужбы.

ВИДЕОВидео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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