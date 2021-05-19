США призвали Нетаньяху не проводить наземную операцию в секторе Газа – СМИ

Об этом, ссылаясь на источники в Белом доме, написало 18 мая издание Politico. США помогли предотвратить проведение сухопутной операции в Газе и способствовали проведению переговоров между официальными лицами Египта и Израиля и представителями радикального движения ХАМАС, сообщили журналисты.

По данным The Associated Press, с подобным призывом обращался к Нетаньяху и президент США Джо Байден.

17–18 мая представители Белого дома подчеркнули в разговоре с израильскими должностными лицами, что “в их интересах свернуть операции в ближайшее время”, рассказали источники агентства.

Байден и Нетаньяху с начала обострения два раза говорили по телефону, премьер Израиля в том числе информировал об действиях его государства в сектора Газа. Глава Белого дома говорил о поддержке права Израиля защищаться, информировали в Белом доме.

18 мая Нетаньяху говорил, что военная операция Израиля в секторе Газа продлится еще не менее нескольких дней.

Контекст:

Напряжение между Израилем и Палестиной нарастало с апреля, когда израильская полиция из соображений безопасности запретила мусульманам собираться у Дамасских (Шхемских) ворот старого города Иерусалима, где идет основной поток молящихся мусульман по направлению к Храмовой горе. В Палестине обвинили израильскую полицию в попытках “помешать праздновать Рамадан”.

В начале мая кризис обострился из-за судебного решения о выселении нескольких палестинских семей из района Шейх Джаррах в Восточном Иерусалиме. Протесты переросли в столкновения между протестующими палестинцами и евреями. 9 мая израильская полиция взяла штурмом мечеть Аль-Акса, священное место для мусульман.

10 мая, в День Иерусалима, произошли беспорядки в старом городе, в частности на Храмовой горе, пострадали сотни людей.

Вечером 10 мая после того, как Израиль не выполнил ультиматум ХАМАС об отводе силовиков с Храмовой горы, Израиль начали массированно обстреливать из Газы. Ответственность за обстрел взяло на себя военное крыло ХАМАС.

Нетаньяху пообещал ответить “большой силой” на ракетный обстрел. 12 мая израильские военные заявили об уничтожении руководителей военной разведки ХАМАС.

Нынешний конфликт между странами стал самым масштабным за последние годы, обстрелы с обеих сторон не прекращаются.

По данным Армии обороны Израиля на 17 мая, за неделю из сектора Газа по территории Израиля запущено 3150 ракет, погибло 10 израильтян, включая пятилетнего мальчика.

В ответ в ходе операции “Стражи стен” Израиль поразил более 820 военных целей ХАМАС, разрушена система террористических туннелей, убито около 130 представителей движения, включая командиров.

Канал Al Jazeera 17 мая сообщил о 200 погибших за время конфликта палестинцах, включая 58 детей.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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