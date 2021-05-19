“Володя одобряет показ кисок?”, “Я х…ею. Замужняя баба”. Дорофеева подняла платье и показала трусы

Дорофеева подняла платье и показала трусы.

“Фото для привлечения внимания!” – написала она.

Певица отметила, что на своем грядущем концерте “обещает быть одетой, но это не точно”.

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Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

“Володя одобряет показ кисок?” – спросила v1sionaire.

“Фу! Скоро и без трусов будет все показывать. Отписка”, – заявила svit_duzhar.

“Я х…ею. Замужняя баба”, – написал realandrian0777.

Контекст:

Надя Дорофеева родилась в 1990 году в Симферополе. 2 декабря 2010 года она стала солисткой группы “Время и Стекло” – певица выступала дуэтом с Алексеем Завгородним (Позитивом).

11 марта 2020 года Дорофеева и Позитив заявили о распаде группы. 30 октября в Киеве состоялось прощальное выступление коллектива. По словам его продюсера Потапа (Алексея Потапенко), причиной распада группы стало желание Дорофеевой начать сольную карьеру.

19 ноября 2020 года певица презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva.

Дорофеева замужем за музыкантом Владимиром Дантесом (Dantes).

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