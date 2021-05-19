Замглавы Меджлиса рассказал, как прекратить нарушение прав граждан Украины в Крыму

“Сегодня происходит экзамен для международного сообщества, когда одно государство, позиционирующее себя как большое и сильное, нарушает международное право, нарушает границы соседей, захватывает территории – как на это отреагирует мир”, – сказал он.

По словам Джелялова, кроме принуждения, другие методы с Россией не сработают.

“Иначе остановить все эти негативные процессы, которые там происходят – аресты, обыски, похищения людей и так далее – невозможно, потому что Россия не прислушивается к осторожным заявлениям”, – подчеркнул он.

Джелялов заявил, что Крымская платформа должна консолидировать международное сообщество, чтобы защитить территориальную целостность государства и права своих граждан в Крыму.

Официально Крымская платформа начнет деятельность на саммите в Киеве 23 августа 2021 года. На нем планируется принять документ под названием Крымская хартия, который осудит политику России по отношению к оккупированному Крыму.

Крымскую платформу как новую площадку для переговоров о возврате оккупированного Крыма в состав Украины уже поддержало более 10 стран.

Контекст:

Россия оккупировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

После оккупации Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, оккупационные власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова 18 мая сообщила, что 93 крымских татар преследуются РФ по политическим мотивам. Из них 78 отбывают незаконное наказание на территории РФ, а 15 – находятся под административным надзором в Крыму.

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