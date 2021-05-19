 

Блинкен и Лавров сегодня впервые встретятся в Исландии

19.05.2021, 10:14, Новости дня
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По словам Прайса, у госсекретаря Блинкена будет возможность встретиться с Лавровым 19 мая вечером на полях Арктического совета.

Он добавил, что двусторонняя встреча состоится после вечернего заключительного мероприятия Арктического совета и “предоставит возможность проверить может и США добиться более стабильных и предсказуемых отношений с Москвой”.

Агентство dpa сообщает, что темой обсуждения может стать возможная встреча президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина.

Ранее в Госдепе также говорили, что Блинкен может затронуть тему газопровода “Северный поток – 2” в беседе с Лавровым.

Контекст:

Арктический совет (АС) – это международная организация, призванная содействовать сотрудничеству в области охраны окружающей среды и обеспечения устойчивого развития приполярных районов. Министерская встреча АС состоится 19–20 мая в Рейкьявике при участии Блинкена и Лаврова. На встрече в Рейкьявике председательство в АС на период 2021–2023 годов перейдет от Исландии к России.

Байден вступил в должность президента США 20 января. С тех пор он несколько раз говорил с Путиным по телефону, но еще не встречался.

В марте в российско-американских отношениях разгорелся кризис после интервью Байдена, опубликованного 17 марта, в котором он назвал Путина убийцей и заявил, что тот заплатит за вмешательство в американские выборы.

Путин ответил Байдену: “Кто как обзывается, тот сам так называется”, а также предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире”.

По данным “Коммерсанта”, встреча Байдена и Путина может состояться в Швейцарии. Издание пишет, что Байден предложил Путину встретиться 15–16 июня, потому что эти даты “удобны” американской стороне, так как 11–13 июня будет проходить саммит G7 в Великобритании, который посетит глава Белого дома.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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