МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена

Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нам мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. «Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств РФ и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», – сказал он, передает ТАСС.

В среду вечером в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС).

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов РФ и США.

Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».