 

МИД выразил надежду на достижение договоренностей по встрече Путина и Байдена

19.05.2021, 10:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва надеется на достижение договоренностей по встрече президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в ближайшее время, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.

«Нам мешает (дать официальное согласие на встречу), строго говоря, незавершенность нашего анализа того, как заявления Соединенных Штатов соотносятся с их практическими действиями, это единственная помеха. Но я думаю, что в ближайшее время мы эти размышления закончим, и, наверное, какие-то договоренности будут достигнуты, и о них будет соответствующее официальное объявление сделано», – сказал дипломат, передает РИА «Новости».

Он также выразил мнение, что встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном придаст политический импульс для достижения общего компромисса по иранской ядерной сделке. «Политический импульс в виде соответствующего контакта глав внешнеполитических ведомств РФ и США, конечно, сейчас был бы очень важен и востребован», – сказал он, передает ТАСС.

В среду вечером в Рейкьявике госсекретарь США Энтони Блинкен проведет переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым после завершения основной программы министерской сессии Арктического совета (АС).

Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источники, что встреча Путина и Байдена якобы может пройти в Швейцарии. Замминистра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что сразу несколько стран предлагают свои площадки для проведения саммита президентов РФ и США.

Напомним, Байден в апреле позвонил российскому коллеге и согласился на сделанное ранее Путиным предложение лично встретиться и поговорить, дабы между Россией и США возникли «стабильные и предсказуемые партнерские отношения».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.04 / В этом году поток украинских туристов на отдых за границу превысил уровень 2019 года – Украинская ассоциация турагентств

26.09 / Извлечены черные ящики упавшего под Харьковом Ан-26

20.10 / Трамп предложил ФБР заняться расследованием против Байдена

01.09 / Новой стратегии ЕС в отношении Китая мешает разобщённость Европы

17.03 / ГОРДОН – львовские депутаты предложили назвать стадион именем Степана Бандеры

14.04 / Haval презентует кроссовер B02

30.01 / В ФБР заявили, что перед штурмом Капитолия неподалеку от него заложили две самодельные бомбы

21.12 / Россия завершила строительство военной базы на Земле Франца-Иосифа

10.02 / В Израиле начали бесплатно делать прививки от COVID-19 иностранцам

07.09 / На концерте Земфиры умер зритель

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика