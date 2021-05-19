 

Посла Индии вызвали в МИД Сингапура из-за слов о новом штамме COVID-19

19.05.2021, 10:06, Новости дня
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Министерство иностранных дел Сингапура вызвало индийского посла в связи с высказанной позицией главного министра столичного округа Дели Арвинда Кеджривала о якобы появлении сингапурского штамма коронавируса.

«Верховный комиссар Индии П. Кумаран был приглашен в МИД, где была доведена позиция сингапурской стороны», – указывается в сообщении ведомства, передает ТАСС. 

Отмечается, что в министерстве разочарованы непроверенными фактами, которые высказал видный политический деятель. «Мы сожалеем о появлении подобных необоснованных утверждений», – добавили в ведомстве.

Минздрав республики также опроверг подобные высказывания, отметив, что никакого сингапурского варианта вируса не существует. 

«Штамм, выявленный во многих случаях в последние недели в Сингапуре, совпадает с тем, который возник в Индии, – B.1.617.2. Проведенные исследования показали, что данный штамм связан с несколькими очагами распространения вируса в городе-государстве», – заверили в ведомстве.

Ранее СМИ сообщили, что самыми безопасными странами во время пандемии по состоянию на апрель 2021 года являются Сингапур, Новая Зеландия и Австралия: в них самые высокие темпы вакцинации населения. 

Напомним, 7 мая Индия установила антирекорд по числу заболевших коронавирусом за сутки – 414,1 тыс. новых заболевших. 25 апреля премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил о «коронавирусном шторме».



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