ФСБ перекрыла контрабандный канал поставки осетровых в Москву
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На юге РФ перекрыли контрабандный канал поставки рыбы в Москву, изъято более тонны осетровых, информирует центр общественных связей ФСБ.
«ФСБ по республике Крым, республике Калмыкия и Астраханской области, республике Дагестан… пресечен межрегиональный канал поставки в город Москву незаконно добытых особо ценных водных биоресурсов», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС.
В акваториях Черного и Каспийского морей обнаружено более четырех километров сетей, из которых освободили и выпустили в 148 особей белуги, осетра и севрюги. Изъято более тонны осетровых.
«В отношении причастных к противоправной деятельности лиц принимаются процессуальные решения», – добавляется в сообщении.
Ранее военные летчики самолета Ту-154 пытались вывезти в Москву из Хабаровска контрабандой почти 90 кг черной икры.
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