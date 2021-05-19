ФСБ перекрыла контрабандный канал поставки осетровых в Москву

На юге РФ перекрыли контрабандный канал поставки рыбы в Москву, изъято более тонны осетровых, информирует центр общественных связей ФСБ.

«ФСБ по республике Крым, республике Калмыкия и Астраханской области, республике Дагестан… пресечен межрегиональный канал поставки в город Москву незаконно добытых особо ценных водных биоресурсов», – передает РИА «Новости» сообщение ЦОС.

В акваториях Черного и Каспийского морей обнаружено более четырех километров сетей, из которых освободили и выпустили в 148 особей белуги, осетра и севрюги. Изъято более тонны осетровых.

«В отношении причастных к противоправной деятельности лиц принимаются процессуальные решения», – добавляется в сообщении.

Ранее военные летчики самолета Ту-154 пытались вывезти в Москву из Хабаровска контрабандой почти 90 кг черной икры.