 

Над историей посмейтесь, да на белок не надейтесь!

19.05.2021, 9:58, Разное
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Баронесса Маннингем-Буллер проработала в британской Службе безопасности более трех десятилетий, из них пять — генеральным директором. Байкой из времен ее собственной молодости экс-глава МИ5 решила подчеркнуть современную крупномасштабную угрозу Великобритании. Дескать, страна сейчас сталкивается с разными подрывными действиями  со стороны враждебных государств: от промышленного и экономического шпионажа до кибератак, направленных на кражу секретов, распространение лжи и разрушение демократического процесса.

Приветствуя введение законодательства, направленного на борьбу с враждебной деятельностью государств, баронесса сочла эти шаги «запоздалыми». Леди Мэннингем-Буллер сокрушалась, что редко говорила об этом, «несмотря на многолетний опыт попыток противодействия угрозе в основном во время холодной войны».

«Мое оправдание состоит в том, что сменявшие друг друга правительства не имели аппетита для решения этой проблемы, а предпочитали полагаться на скрипучие законы прошлого века, разработанные для борьбы с немецким шпионажем в преддверии Первой мировой войны и с нацистским шпионажем накануне Второй мировой войны».

Видимо, в борьбе с угрызениями совести баронесса и вспомнила историю о том, как российский разведчик отреагировал, когда обнаружил, что пропали совершенно секретные документы. Оказывается, шпион спрятал их в тщательно подготовленном «почтовом ящике», выдолбленном в дереве. Ну а патриотично настроенные британские белки не позволили им попасть в руки российской разведки и сгрызли все бумаги, оставленные агентом:

«Я помню интервью с офицером российской разведки, который был обеспокоен, обнаружив, что бумаги в его тщательно отобранном почтовом ящике — выдолбленном в дереве, в который его агент складывал сверхсекретные документы — съели белки».

Леди Мэннингем-Буллер считает, что нужен сбалансированный и соразмерный закон, признающий общественные интересы и позволяющий Великобритании лучше защищаться от скрытых атак, масштаб и стоимость ущерба от которых не совсем понятны.

Что ж, другие времена — другие нравы: на белок нынче вряд ли стоит рассчитывать!

Ненадежный источник: РИА Fognews



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