Украина подготовила новый вариант решения конфликта в Донбассе – подробности
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Украинский проект решения конфликта в Донбассе отличается от российских предложений как минимум в нескольких принципиальных пунктах. Как отметили источники, близкие к переговорному процессу, таким образом киевские власти показали, что их не устраивают Минские соглашения в нынешней редакции.
Так, руководство страны хочет восстановить контроль над территориями самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) перед выборами местной власти. До голосования порядок в Донбассе должны поддерживать патрули, состоящие из сотрудников Нацгвардии и дружинников.
Обновленные Минские соглашения вынесут на обсуждение уже в мае. По предварительной информации, видеоконференция с представителями “нормандской четверки” может пройти в среду, 26 мая. Как уточняет “Коммерсантъ”, окончательное решение по дате встречи пока не принято.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что некоторые пункты Минских соглашений устарели и потому должны быть обновлены. Также политик предложил создать новый формат для решения ситуации в Донбассе. Он должен идти параллельно с “нормандским” и включать “мощных игроков”, добавил лидер.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что слова украинского президента об изменении Минских соглашений “вызывают большую тревогу”. Подробнее об этом Вы можете прочитать здесь.
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