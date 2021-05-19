Советы для тех, кто не хочет выглядеть как все: создаем свой персональный стиль на основе вкусовых предпочтений

В наши дни наблюдается засилье однотипных вещей из масс-маркета. Стоит выйти на улицу, и можно встретить с десяток дам в одинаковых джинсах и футболках. Тем, кто не хочет смешиваться с серой массой, пригодятся наши советы по формированию индивидуального гардероба.

Выделяют четыре основных стиля одежды: классика, романтика, спорт и этника. При смешении указанных направлений появляются их разновидности. Но их сегодня мы затрагивать не будем. А теперь, глядя на свою любимую одежду, определите, какое из основных направлений вы считаете предпочтительным.

Мода демократична

В наши дни не нужно иметь в своем гардеробе одежду для всех случаев жизни. На работу можно носить кэжуал, на свидание являться в комплектах в стиле спорт-шик, а на спортивное мероприятие можно отправиться в коктейльном платье. Если не прописано четко установленного дресс-кода, вы не обязаны вписываться в рамки. Следуйте собственным вкусовым предпочтениям, и тогда ваш стиль станет говорящим и будет работать на вас.

Факторы, способствующие формированию стиля

Находящиеся в постоянном движении дамы не захотят облачаться в неудобную классику. Ну а те, кто жаждет блистать, никогда не наденут внезапно вошедший в моду серый цвет. Наши вкусовые предпочтения формируются под влиянием характера и могут корректироваться образом жизни. Например, домохозяйки и молодые мамы чаще выбирают удобство и комфорт стиля спорт-шик. Ведь им не нужно на постоянной основе ходить в офис.

Вот почему в течение жизни ваш стиль может меняться. Определенные факторы будут делать одежду более неформальной или более яркой.

Современная классика

Классическая одежда в наши дни вышла на новый уровень. Сейчас классика не имеет ничего общего со строгим офисным стилем конца 90-х. Сохраняется упор на нейтральные оттенки, простоту и лаконичность линий.

В наши дни классика приобрела чуть больше шика и гламура за счет аристократичных принтов, контрастных сочетаний, вкрапления пастельных оттенков и прямого силуэта. Стиль имеет акцентированные украшения, в образах нет перегруженности и рыхлости. Единственное исключение – твидовые костюмы. Если вы любите строгость, обратите внимание на это направление.

Романтика

Если вы принадлежите к числу легких и возвышенных романтичных натур, наверняка вам понравятся трендовые платья с цветочным рисунком, лодочки и блузы с пышными рукавами. Современная романтика тоже может быть разной. Элегантные образы включают в себя крупные детали и женственные силуэты. Они больше подходят дамам за 45.

Стиль нью-лук является более наивным, включающим в себя набивные ткани в мелкий цветочек, всевозможные рюши, воланы и кружево. Вне зависимости от разновидностей стиля, вашу романтичную натуру выдают декоративные детали: драпировки, баски, банты, стразы, ажурная вязка и акварельные рисунки. Среди оттенков предпочтительны красный и мягкая пастель.

Этника

Этот самобытный стиль заинтересует яркую натуру, ищущую способ самовыражения. Если вы только начали формировать свой стиль, старайтесь не перегружать его сразу всеми характерными атрибутами. Включайте в свой гардероб изделия крупной вязки, бахрому, одежду с животным принтом, делайте ставку на необычные аксессуары.

Спортивное направление

Дамы, предпочитающие удобную спортивную одежду, считаются этакими хулиганками. Они любят бросать вызов окружающими и постоянно держат руку на пульсе трендов. Спорт-шик заточен на современные материалы, футуристический силуэт и гротеск. Необычные фактуры, молодежные принты и несочетающиеся детали являются неотъемлемой частью данного направления.