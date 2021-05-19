Манижа прошла в финал конкурса “Евровидение”

Вчера вечером на арене Ahoy в голландском городе Роттердаме прошел первый полуфинал песенного конкурса “Евровидение-2021”, в котором участвовали представители 16 стран. Российская певица Манижа с песней Russian Woman (“Русская женщина”) выступила под номером 3 и в итоге пропала в десятку финалистов.

На сцену Манижа вышла в огромном наряде, сшитом из тканей разных национальностей России, из которого во время выступления вышла, оставшись в красном рабочем комбинезоне.

Сегодня вечером я целиком была собой. Я смеялась, мы были так счастливы быть на этой сцене. В финале я буду немного безумнее, чем сейчас, но я буду собой. Это помогает успеху. Неважно, какое место ты займешь. Просто будь собой, – сказала Манижа после выступления.

О том, что именно Манижа поедет на конкурс Евровидение в Роттердам стало известно 8 марта. Певица обошла группы Therr Maitz и “2Маши” на общенациональном отборе. Песня Russian Woman (“Русская женщина”) на русском и английском языках, с которой Манижа отправилась соревноваться на европейский песенный конкурс, вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Последний раз участник от России пел на родном языке 12 лет назад — это была Анастасия Приходько с песней “Мама”, и она заняла в 2009 году 11-е место. Многие сомневались, что композиция на русском может претендовать на финал.

Я должна сказать одну вещь. Эти два месяца были истощающими. Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово “хейтеры”, давайте скажем “нелюбители”. Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке, – рассказала Манижа на пресс-конференции накануне полуфинала. Певица также упомянула группу t.A.T.u., занявшей третье место на Евровидении 2003 с песней “Не верь, не бойся, не проси” на русском языке.

Я горда тем, что я русская женщина, которая поет на русском языке. Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке, – добавила Манижа.Вместе с Манижей в первом полуфинале удачно выступили представители таких стран, как Норвегия, Израиль, Азербайджан, Литва, Швеция, Бельгия, Кипр, Мальта и Украина. Второй полуфинал пройдет завтра, 20 мая, а победитель конкурса определится в субботу, 22-го числа.