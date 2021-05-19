Неправильная дозировка витамина D может привести к серьезным проблемам

Американские медики заявили, что неправильная дозировка витамина D может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Дефицит данного элемента нередко возникает при неправильном питании и в тех случаях, если человек проводит мало времени на свежем воздухе.

Нехватку витамина D люди пытаются компенсировать различными добавками. Врачи предупреждают, что злоупотребление ими может нанести вред здоровью. Витамин D важен для поддержания хорошего самочувствия. В некоторых случаях данный элемент может накапливаться в организме и становиться токсичным.

Токсичность витамина D встречается довольно редко, но она может возникнуть. Характерными симптомами данного состояния являются боль в животе, тошнота, апатия, спутанность сознания, обезвоживание. Если человек принимает слишком много витамина, то может наблюдаться постоянная жажда, частое мочеиспускание, мышечная слабость, потеря аппетита.

Большинству людей нужно в день употреблять 10 мкг витамина D. Детям возрастом до одного года рекомендуется дозировка от 8,5 до 10 мкг в сутки.

Источник: www.express.co.uk