 

“Говорили, что не доживу до 18 лет”: Маша Распутина могла умереть в детстве

19.05.2021, 9:18, Разное
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Популярная российская певица Маша Распутина могла умереть еще в детстве, поскольку серьезно болела. Однажды врачи сказали ее матери, что она не доживет до 18 лет.
13 мая Маше Распутиной исполнилось 57 лет. Она много лет была на пике популярности, а сейчас наслаждается славой и известностью. Перед тем, как покорить отечественный шоу-бизнес, ей пришлось преодолеть немало трудностей.

В детском возрасте Маша Распутина очень сильно болела, ей ставили многочисленные диагнозы, в том числе патологию сердца. Будущая артистка постоянно посещала врачей и проходила курсы лечения в больницах. Мать Распутиной, слыша прогнозы медиков, постоянно плакала. В то время певица мечтала стать хирургом, чтобы делать операции и спасать людей.

Со временем Распутина поняла, что нужно пользоваться своими вокальными данными, которыми наградила ее природа. Будущая знаменитость после получения профильного образования устроилась на работу в один из ансамблей.

Первую песню Маша Распутина записала а Москве на студии Иосифа Кобзона. Однако композицию никто не взял в ротацию, поскольку исполнение было необычным. Через год материал был перезаписан, с ним артистке удалось стать одним из лауреатов «Песни года».

Источник: www.starhit.ru



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