Ксения Бородина призналась, что не готова «бороться за мужика»

Ксения Бородина решила пообщаться со своими подписчиками с помощью ответа на вопросы в микроблоге Instagram. Многие спрашивали о достаточно личных ситуациях, так как у телеведущей есть опыт, связанный с построением отношений на проекте «ДОМ-2». В рамках такой активности супруга Курбана Омарова заявила, что не готова «бороться за мужика».

Знаменитость считает, что представители сильного пола сами должны проявлять инициативу. В противном случае, девушка получит не «взрослого мужчину, а сынка». Ксения Бородина убеждена, что осознанный избранник сам поймет, кто ему нужен, поэтому бороться за него смысла просто нет. Также у телеведущей спросили о кризисах в семейной жизни. Она ответила, что такие периоды бывают у каждой пары. Звезда советует терпеть и пытаться их преодолеть, но если самостоятельно не получается, то лучше обратиться к семейному психологу. Если и это не поможет, следует расстаться и не мучить друг друга.

Несмотря на то, что Ксения Бородина раздает советы по поводу личной жизни, о ее отношениях с супругом Курбаном Омаровым ходят противоречивые слухи. Поклонники думают, что у пары назрел кризис, так как в последнее время они не появляются вместе. При этом, отвечать на вопросы, которые касаются ее мужа, Ксения Бородина не стала.

Источник: www.starhit.ru