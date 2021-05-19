В Одесской области уволили преподавателя колледжа, назвавшего украинский языком “оккупантов и фашистов”

“Издан приказ, которым освобожден от должности преподаватель Александр Макаренко, согласно п. 3 ст. 41 КЗоТ Украины – за совершение работником, исполняющим воспитательные функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы”, – сообщил агентству директор колледжа Леонид Жуха.

Увольнению предшествовал скандал, разгоревшийся из-за комментария Макаренко под постом о введении новых правил украинского языка в Facebook. О нем 17 мая сообщила “Думская”.

“Я не разумею вашу псячу мову, пышіть калі ласка па-беларусску альбо па-русску. Я ня мовлю ўкраінскай мовой і паперы пышу па-руску, хоць ведаю яе. Для мяне гэта ваша ўкраінская мова – мова окупантаў та фашыстаў”, – написал преподаватель.

Скриншот: dumskaya.net

Макаренко пытался оправдаться и заявил, что называл “псячою мовою” суржик. Он заявил, что скандал раздули провокаторы после того, как он осудил деятельность одного из Telegram-каналов из-за фотографий трупа мужчины.

Контекст:

В июле 2019 года в Украине вступил в силу закон об обеспечении функционирования украинского языка как государственного. Согласно закону, украинский язык является обязательным для использования в органах государственной власти и местного самоуправления, а также в публичных сферах общественной жизни.

С января 2021 года все поставщики услуг, независимо от формы собственности, должны обслуживать потребителей на украинском языке, по просьбе клиента может использоваться другой язык, приемлемый для обеих сторон. Действие закона не распространяется на сферу частного общения и религиозных обрядов. За первые два месяца действия нормы языковой омбудсмен получил почти 1 тыс. сообщений и жалоб на ее несоблюдение.

Согласно опросу, который в феврале провели Киевский международный институт социологии и социологическая компания SOCIS, 52,7% граждан Украины дома разговаривают на украинском языке, 23,5% – на русском, 22,5% – на двух этих языках, 1,2% – на другом языке.

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