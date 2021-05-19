В сети распространили видео, на котором киевские патрульные “что-то” кладут в карман задержанного. В полиции объяснили

“Относительно ситуации с видео, где патрульные кладут что-то в карман задержанного. Разъяснение: патрульные положили в карман мужчине деньги, которые у него выпали. Никаких запрещенных законом предметов или веществ у задержанного не обнаружили”, – сообщили в ведомстве и обнародовали соответствующее видео.

https://www.facebook.com/kyivpatrol/videos/277542267439809/

Эту же ситуацию, снятую на видео с другого ракурса, 18 мая обнародовал в Telegram одесский активист Сергей Стерненко.

В полиции не сообщили, кому возвращали деньги. Судя по видео, речь идет об инциденте, который произошел 15 мая с 16-летним Денисом Литвинчуком.

Сам подросток и его мама Алена Литвинчук заявляли об избиении (на видео видно, что патрульный, которого, по информации СМИ, зовут Дмитрий Радченко, в ответ на одну из реплик Литвинчука ударил его ладонью по голове). Видео, снятое очевидцами, а также фото, где зафиксирован момент, когда подростку кладут деньги в карман, Литвинчук публиковала в Instagram.

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Допис, поширений Алена Литвинчук (@litvinchuk5555)

В полиции сообщали, что подростки распивали спиртные напитки, слушали музыку с “нецензурными текстами” и угрожали расправой мужчине, сделавшему им замечание.

На подростков составили протокол о распитии спиртных напитков в общественном месте. Мать Литвинчука подала жалобы в прокуратуру, полицию и Госбюро расследований, а полиция начала служебную проверку.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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