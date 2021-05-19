GreenDay включает зеленый свет твоей свободы

Мы не всегда помним, что при отсутствии собственного пространства нас ждет неизбежное выгорание. Порой достаточно побыть в тишине, послушать музыку, принять наконец приглашение старых друзей встретиться. Бренд премиум-водки GreenDay не сделает твою жизнь простой и беззаботной, не решит за тебя твоих проблем, не даст вместо тебя поддержки твоим близким. Однако напомнит о возможности перерыва и перезагрузки.

Интересно, ты вообще помнишь, какой ты, о чем ты мечтаешь и что делает тебя счастливым? Старый мотоцикл, который ты себе пообещал “довести до ума” и рвануть на нем к морю? Почему не позвонить Саше, который согласился помочь с ремонтом и составить тебе компанию в “автопробеге по бездорожью”? Давай, доставай любимую кожанку, звони Саше, вспоминай свои мечты – и пусть GreenDay переключает твой внутренний светофор, который так долго мигает желтым и не дает ни возможности выключить уставший двигатель, ни двинуться вперед. Думаешь, супергерои не позволяют себе мечтать и копаться в гараже с железом, вспоминая старые времена с лучшим другом?

Скажи, что будет, если ты сейчас не пойдешь на собрание ОСМД, а примешь приглашение от одноклассника Дениса, который уже в третий раз зовет тебя в боулинг? Что случится? Поверь – не произойдет ничего, ради чего стоило бы потерять возможность расслабиться, разгрузиться, пообщаться со старым другом, предвкушая легкий и прозрачный шот GreenDay. Нет, супергерои не делают глупостей и не теряют головы – они просто умеют отделять “я должен” от “я могу”. Они перезагружаются для того, чтобы стать сильнее, чтобы получить силы и вдохновение делать свои дела с большим рвением и эффективностью.

GreenDay – зеленый свет, на который ты трогаешься уверенно, ведь этот бренд заслуживает доверия. Доверие – это то, без чего ты вообще не представляешь отношений. Еще бы: высокое качество, тройная очистка, совершенная рецептура. Ты уверен: с ТМ GreenDay утро всегда будет добрым. И ты точно знаешь, что вчера ты все сделал правильно. Ты стал на шаг ближе к самому себе и к своей мечте, оставаясь тем, кто находит верные решения для всех проблем.

—