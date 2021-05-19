 

Пропагандистка Скабеева предупредила “о колоннах украинских гомосексуалистов”, движущихся на Донбасс

19.05.2021, 9:16, Новости дня
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“Гей-парады врываются на восток Украины и это не шутка. Американцы посоветовали Зеленскому провести гей-парад на Донбассе. Там же на Донбассе больше нет проблем никаких. Совет лично дал Байден, Байден посоветовал провести на Донбассе гомосексуальное шествие”, – заявила она.

Также пропагандистка отметила, что без агентства США по международному развитию “подобная гей-атака или гей-инициатива на Донбассе была невозможна”.

“Теперь американцы дали зеленый свет и на Донбасс отправляются колонны украинских гомосексуалистов”, – добавила Скабеева.

Приберіть дітей і чутливих людей від екранів!

Нижче: сенсація р*сійських ЗМІ (якщо їх можна так назвати) (P.S. ні) pic.twitter.com/KgB1dUpTGX

— KyivPride (@KyivPride) May 17, 2021

Рассказывая о “гей-атаке” на Донбасс российские пропагандисты показывают посты в соцсетях Kyiv Pride от 10 мая. Тогда организация анонсировала новый проект “KyivPride: going east”, ориентированный на Донецкую и Луганскую области. Проект имеет целью мобилизовать ЛГБТ+ сообщество и повысить их способность в регионе.

Среди запланированных активностей проекта:

тренинги по capacity building (наращивание потенциала) для местных ЛГБТ+ организаций и инициатив;
воркшопы по сексуальной ориентации и гендерной идентификации;
информационные сессии для профессиональных групп;
проведения масштабного аналитического исследования ЛГБТ+ сообщества на востоке Украины.

https://www.facebook.com/kyivpride/posts/3738421052934763

Контекст:

В ноябре прошлого года компания Info Sapiens и центр “Социальный мониторинг” провели опрос, который показал, что украинцы стали более толерантными к представителям ЛГБТ. По данным исследования, с ними не хотели бы жить 44,8%, раньше этот показатель составлял 62%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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